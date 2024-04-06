Горе луковое: какие народные методы лечения опасны для здоровья

Люди порой весьма легкомысленно относятся к себе, когда заболевают. Самолечение сомнительными методами мешает врачам и тормозит процесс выздоровления. Почему при болях в животе не следует спасаться с помощью грелки и что запрещено при тошноте и рвоте — в материале «Известий».

Проблемы в голове

Чтобы в буквальном и переносном смысле избежать головной боли, доктора рекомендуют не заниматься самолечением и здраво оценивать ситуацию. Например, если человек ударился головой и ждет «скорую», не следует самостоятельно принимать какие-то препараты, если пострадавший в них не разбирается , не знает, каков характер травмы. Об этом предупреждает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш. В ряде случаев бесконтрольный прием таблеток способен сгладить клиническую картину и затруднить точную постановку диагноза , подчеркивает эксперт.

— У человека может возникнуть нестандартная реакция на препарат. Например, появится заторможенность, не связанная с травмой. И тогда врачам будет трудно разделить симптомы последствий травмы и воздействия этого лекарства, чтобы сделать определенные выводы и поставить точный диагноз, — предостерегает собеседник.

Владимир Белаш рекомендует ограничить физическую активность — обеспечить максимальный покой, уложить человека.

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При наличии рвоты в этом случае следует создать условия, чтобы больной не захлебнулся рвотной массой — положить его на пол и повернуть голову набок.

— Можно приглушить свет, создать комфортную обстановку. При сильном болевом синдроме положите на область лба компресс, смоченный прохладной водой, чуть ниже комнатной температуры. Если есть рана с нарушением целостности кожных покровов, то приложите бинт или чистую ткань, которая бы закрыла раневую поверхность , — рассказывает эксперт.

После легкой черепно-мозговой травмы, даже когда больной быстро идет на поправку, Владимир Белаш не рекомендует торопить события и возобновлять физические нагрузки раньше времени. В разных случаях на восстановление требуется от недели до полутора месяцев. Надо воздерживаться от сильных эмоциональных потрясений, громкой музыки и яркого света.

— Существует общий термин — лечебно-охранительный режим. Подобная тактика позволит избежать в дальнейшем осложнений после травмы. Несоблюдение каких-то базовых рекомендаций увеличивает риск развития осложнений, например, может привести к такому явлению, как посттравматическая эпилепсия, — предостерегает эксперт.

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Поберечь себя, соблюдая рекомендации врачей, следует и в тех случаях, когда головная боль не связана с серьезной патологией. Иногда достаточно просто обеспечить себе покой, прилечь, отдохнуть и выпить некрепкого сладкого чая.

— И если вы раньше не применяли какой-то препарат, то без назначения врача его опять же не рекомендуется использовать. Не принимайте то, что советовали подружки, начитавшись информации в интернете. Эти конкретные средства могут быть вредны именно для вас. При использовании препаратов существует очень много разных нюансов, которые нужно учитывать. Поэтому лучше воздержаться от бесконтрольного приема любых лекарственных средств , — замечает эксперт.

Поставить на ноги

Порой люди считают, что при наличии некоторых проблем со здоровьем надо беречь себя, избегая лишней суеты и движений. Заведующий флебологическим отделением, хирург-флеболог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Максим Луценко предостерегает, что, в частности, при варикозе вредны как раз длительные статические нагрузки . Речь о положении сидя или стоя без движения, в котором человек находится больше двух часов.

— Провести целый день за компьютером или на ногах может быть очень опасно для здоровья. Это связано с тем, что увеличивается венозный застой и ухудшается состояние ног, прогрессирует сама варикозная болезнь, повышаются риски на формирование осложнений, таких как тромбофлебиты , — разъясняет Максим Луценко.

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Хирург-флеболог также советует не сидеть на корточках дольше 15 минут, причем не только больным, но и здоровым людям. Это особенно актуально учитывать в преддверии дачного сезона.

— Не рекомендуется также ходить в баню или сауну при варикозе , так как любые высокотемпературные нагрузки расширяют сосуды. Особое внимание при таком заболевании нужно уделить обуви. Не имеет значения, с каблуком она или без, важно, чтобы обувь была удобной, — говорит хирург-флеболог.

При возникновении подозрений на развитие варикоза специалисты советуют обращаться к врачу. Например, следует обращать внимание на усталость и тяжесть в ногах в конце дня, тянущую боль в икроножной мышце, отеки и сосудистые звездочки.

Помогает ли водка с перцем

Специалисты считают, что при простудном заболевании необходимо умываться и принимать теплый душ. Терапевт «Медси» Александр Ковалевский подчеркивает, что гигиенические процедуры в такой период важны, так как помогают смыть продукты интоксикации, выходящие с потом. Однако следует знать, что слишком горячая вода, а тем более горячая баня приводят к повышению температуры тела, что только усугубит состояние больного. Также при этом высока нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Не все традиционные методы прошли испытание временем. В частности, популярный в народе способ «лечения» водкой с перцем приведет только к алкогольному опьянению, что не будет способствовать выздоровлению, подчеркивает терапевт Екатерина Сульдина. Алкоголь во время болезни может оказать пагубное влияние на организм, замедляя его восстановление и увеличивая риск осложнений.

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— На вирусную и бактериальную инфекцию в организме человека ни спирт, ни перец не действуют. Алкоголь при простуде и отравлении вообще не рекомендуется в любом виде и количествах, в частности, из-за риска обезвоживания и нарастания интоксикации, а также увеличения нагрузки на печень и поджелудочную железу, — предостерегает Екатерина Сульдина.

По словам терапевта, употребление алкоголя одновременно с приемом жаропонижающих, антибиотиков, противокашлевых и других препаратов может привести к необратимым последствиям — вызвать целый каскад неблагоприятных реакций в организме. В частности, спиртное отрицательно влияет на отекшие и поврежденные слизистые носоглотки, усиливая воспалительный процесс.

— Любой алкоголь отрицательно сказывается на выведении из организма жидкости, усугубляя ее дефицит. А обезвоженный организм дольше выздоравливает , — продолжает Сульдина.

По словам терапевта Анны Корсаковой, не выдерживает критики и еще один популярный метод — закапывать в нос луковый сок при насморке.

— Лук, несомненно, обладает полезными свойствами. В нем содержатся фитонциды, подавляющие размножение вирусов и укрепляющие иммунитет. Но закапывать луковый сок — не самая лучшая идея. Слизистая носа уже воспалена, а сок разъест ее еще сильнее, вплоть до ожога, — разъясняет Корсакова.

Врач подчеркивает, что лучше есть этот замечательный овощ и желательно в свежем виде, но и тут нужна мера. При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта лук противопоказан. Можно просто разложить нарезанный овощ в помещении, где находится больной.

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— Также необходимо помнить, что все лекарственные средства, рекомендуемые врачами для лечения, производятся в стерильных условиях и являются безопасными в применении. Они не могут принести вред с занесением бактериальной, грибковой и других видов инфекций. Чего нельзя сказать о луковом соке — приготовить его стерильным в домашних условиях невозможно , — заключает эксперт.

По словам врача, если насморк мучает человека постоянно или не проходит в течение трех-четырех дней, а состояние ухудшается, то надо обратиться за помощью к специалисту. Самолечение может принести больше вреда, чем пользы.

Еще один народный способ увеличить страдания — использовать грелку в тех случаях, когда она не нужна. Врач-терапевт «Медси» Андрей Каштанов отмечает, что при возникновении сильно выраженных болей в животе категорически запрещается использовать грелку и принимать горячие ванны.

— Такие действия могут смазать клиническую картину заболевания, значительно усложнив работу врачу-диагносту, что в итоге повлияет на постановку диагноза и последующее лечение.

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А нагревание участка тела способствует ускорению кровообращения, что в свою очередь ускоряет развитие заболевания, — говорит эксперт.

Врач подчеркивает, что не следует легкомысленно относиться к своему здоровью в надежде, что «всё само собой пройдет». Например, резкие боли в животе могут свидетельствовать об аппендиците, отравлении, кишечной непроходимости, кишечной инфекции. Если острая нестерпимая режущая боль в боку отдает вверх в плечо или шею, то это может быть острый холецистит или печеночная колика. Когда боль отдает в низ живота, в половые органы, то речь может идти о почечной колике.

— Если к боли в животе присоединяются дополнительные симптомы, например тошнота, рвота, слабость, озноб, сердцебиение, то надо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. До ее прибытия следует находиться в положении лежа. Допускается прикладывание холода на место боли. До приезда врачей нельзя есть и пить, — говорит Андрей Каштанов.

Как избавиться от тошноты

Никуда не годится совет положить под язык что-то кисленькое, например дольку лимона, чтобы избавиться от тошноты. Цитрусовые повышают кислотность и желудке, что может стать причиной очередного приступа. Терапевт Кристина Панкова советует во время такого состояния совсем воздерживаться от еды. Лишь на вторые сутки после прекращения рвоты можно включить в рацион прозрачный бульон — куриный или овощной, но не более 200 мл в день. Меню можно дополнить отварным рисом и белыми сухариками без добавок.

— С третьего-четвертого дня добавляют небольшое количество мягкой пищи — бананы, рис, яблочное пюре, сухие тосты, крекеры, паровой омлет, измельченное отварное или запеченное филе индейки или курицы. Пищу принимайте маленькими порциями пять-шесть раз в день , — подсказывает Кристина Панкова.

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Врач советует отказаться от продуктов, которые могут усугубить ситуацию. Например, молочную пищу после рвоты есть нельзя, если в ней содержится лактоза. Жареные и жирные блюда тяжелы для желудка, оказывают на него дополнительную нагрузку. В фастфуде много жира, соли, консервантов и искусственных красителей.

— Не употребляйте продукты и напитки, содержащие большое количество простых сахаров , поскольку сахар усиливает выработку желудочного сока и является питательной средой для патогенных микроорганизмов, — предостерегает врач.

Под запретом и газированные напитки, поскольку газы могут вызвать вздутие живота и кислую отрыжку. Сладкая газировка только усилит тошноту.

— После приступа тошноты и рвоты не пейте в течение 15–20 минут, чтобы дать желудку время на восстановление. Потом начинайте пить воду комнатной температуры каждые 5–10 минут небольшими глотками. Можно пить отвар из ромашки, мяты, теплый некрепкий чай, минеральную воду без газа. Увеличивайте количество жидкости по мере переносимости, — комментирует врач.

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Если после попытки сделать глоток воды вновь начались рвотные позывы, то врач советует выждать еще четверть часа и попробовать тем временем рассасывать во рту лед — заморозить можно воду, регидратационный раствор, чай. Так организм получит необходимую порцию жидкости, а тошнота отступит благодаря раздражению рецепторов, находящихся на языке, подчеркивает эксперт.

— Если причина возникновения тошноты неизвестна, то не следует пытаться самостоятельно искусственно вызвать рвоту для облегчения своего состояния. И самое главное — не принимайте противорвотные препараты, не посоветовавшись с врачом, — говорит Кристина Панкова.