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Российские военнослужащие уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щербиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Минобороны России.

Уточняется, что сначала бронеавтомобиль ВСУ подорвался на установленной российскими военнослужащими мине. Затем расчеты беспилотников несколькими попаданиями уничтожили технику противника, не допустив возможности ее восстановления и повторного применения.

«Под разные поставленные задачи мы используем разные снаряды. Если стоит задача уничтожить технику, мы используем кумулятивные снаряды. Если цель поставлена уничтожить пехоту, мы используем осколочно-фугасные снаряды. <…> Мы усиливаем наши боеприпасы, чтобы они достигали цель и попадали куда надо», — рассказал инженер расчета FPV-дронов с позывным Гудавер.

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Накануне, 12 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области.

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