Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Об этом 12 мая сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что бойцы группировки войск «Север» выявили местоположение РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нагорновка.
По данным ведомства, разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» зафиксировал пуски ракет из РСЗО по городу Рыльску Курской области.
«Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»», — уточнили в Минобороны.
На кадрах объективного контроля видны точное попадание и взрыв пусковой установки реактивной системы залпового огня.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, ангары, пикапы и личный состав ВСУ в зоне проведения СВО. По данным ведомства, позиции украинских боевиков находились на расстоянии 15 км. Благодаря точной работе артиллеристов удалось поразить все поставленные цели.