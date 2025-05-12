Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, ангары, пикапы и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 12 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Мы работаем на орудии «Гиацинт». Дальнобойное орудие. <…> Сегодня мы уничтожили Д-30, гаубицу-пушку, расчет из четырех боевиков и плюс БК», — заявил командир орудия с позывным Барон.

По его словам, артиллеристы работают слаженно и быстро. Как только происходит выстрел, военнослужащие сразу же заряжают новый снаряд. Он уточнил, что расчет под его командованием уничтожает различные цели, самой большой для них стал ангар ВСУ.

Позиции украинских боевиков находились на расстоянии 15 км. Благодаря точной работе артиллеристов удалось поразить все поставленные цели. Также в результате возгорания был уничтожен боеприпас украинских боевиков.

После того как разведчики подтвердили уничтожение целей, расчеты замаскировали орудие и укрылись в подземном убежище.

В ведомстве отметили, что артиллеристы работают ежедневно и выполняют боевые задачи в любую погоду. Военнослужащие после получения информации о цели в считаные минуты производят подготовку и наведение орудия, после чего производят залп. Кроме того, расчеты помогают российской пехоте, расчищая перед ними дороги от противника.

В Минобороны РФ 7 мая сообщили о том, что расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные районы и пункты управления ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.