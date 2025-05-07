Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные районы и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом 7 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в ходе боевой работы артиллеристы поразили несколько вражеских опорных пунктов, уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ, сосредоточенную в районе села Вольное Поле. Кроме того, артиллерией были разрушены линии обороны украинских боевиков, а также транспортные пути, используемые для снабжения передовых позиций ВСУ.

Высокоточная и дальнобойная артиллерия группировки войск «Восток» активно применяется для разрушения укрепрайонов, препятствуя попыткам украинских боевиков удерживать оборону на ключевых участках линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве.

Минобороны РФ 4 мая сообщило, что расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу ВСУ, которая укрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Уточнялось, что украинские боевики были обнаружены в ходе осуществления плановой разведки местности с помощью БПЛА.