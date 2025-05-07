Дрон и молнии: на Украине задумались об экспорте оружия

Украина может отменить запрет на экспорт оружия, об этом сообщают сразу несколько киевских СМИ. По данным изданий, принципиальное согласие Владимира Зеленского уже получено, снятие эмбарго произойдет до конца мая. «Известия» разбирались в ситуации.

Эмбарго могут отменить в мае

Украина в скором времени может отменить запрет на экспорт оружия, который действует в стране с 2022 года. По данным издания Forbes Ukraine и агентства УНИАН, предварительное согласие Владимира Зеленского уже получено, соответствующее политическое решение ожидается до конца мая.

Согласно сообщениям журналистов, обсуждается три варианта организации экспорта. Первый — точечное согласование каждой продажи. Представитель компании, занимающейся производством FPV-дронов, сообщил, что на такой схеме настаивают в министерстве обороны. «На самом деле мы и сейчас периодически подаем все необходимые документы, но каждый раз получаем отказ», — отметил он.

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Второй вариант — производителям могут разрешить отправлять за рубеж до половины всей продукции. При этом часть выручки должна поступать в бюджет на закупки для ВСУ. Третий сценарий — свободный экспорт без ограничений, но с обязательной уплатой пошлины в размере 20%. Полученные деньги будут поступать в специальный фонд, а потом тратиться на нужды армии.

В СМИ при этом пишут, что среди украинских чиновников нет единого мнения по поводу того, стоит ли отменять запрет. Некоторые считают, что на международном рынке оружейники столкнутся с жесткой конкуренцией. Анонимный депутат от партии «Слуга народа» отметил, что в качестве компромиссного решения производителям могут для начала упростить выезд на зарубежные профессиональные выставки, чтобы они оценили свои возможности.

В ВСУ жалуются, что дронов самим не хватает

Украина является мировым лидером по импорту оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2020 по 2024 год на Незалежную пришлось 8,8% всех мировых закупок. В снабжении участвовали 35 стран, в первой тройке поставщиков — США, Германия и Польша.

В таких условиях идея наладить экспорт выглядит не особенно логичной. В Киеве, однако, говорят, что на отдельных направлениях за последние три года достигли больших успехов. Издание Politico, например, отмечало, что за первое полугодие 2024 года в стране произвели в 25 раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год, наладили выпуск сотен тысяч беспилотников, собственных САУ «Богдана», отчитывались о создании баллистических ракет.

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Примерно с середины прошлого года украинские оружейники стали публично жаловаться на то, что способны производить гораздо больше, чем государство закупает. Так, депутат Верховной рады Галина Янченко сообщала, что объем госконтрактов составляет $6 млрд в год, а мощности ВПК в три раза больше. «Оборонно-промышленный комплекс, который долгое время рос, теперь может не просто остановиться, но и обвалиться», — подчеркивала она.

Ассоциация «Технологические силы Украины» (ТСУ) также приводила данные опроса исполнителей гособоронзаказа. Согласно этому исследованию, только 15% участников заявили, что их мощности полностью загружены, 60% сообщили о загрузке наполовину, у остальных показатель еще меньше. По данным ТСУ, многие оружейники планируют релоцироваться, чтобы иметь возможность продавать продукцию не только на Украину, но и в другие страны.

В августе прошлого года в стране в связи с этим создали специальную рабочую группу, которая стала разрабатывать механизм возобновления экспорта. В октябре Владимир Зеленский поручил министерству обороны подумать о продаже за рубеж беспилотников. Он тогда подчеркивал, что оружие ни в коем случае не должно попасть в руки России. «Это должно быть только среди круга «Рамштайна». При всем уважении к ближневосточным странам и другим, но я не считаю, что мы имеем право экспортировать тем, кто нам не помогал», — отмечал он.

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia

Интересно при этом, что в самой украинской армии оптимистичных настроений не разделяют. Так, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин говорил, что в ВСУ критическая нехватка дронов. «Все подразделения сами постоянно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Большую часть потребностей закрывают волонтеры, общины и бизнес. Государство не вышло даже и на половину от того, что нужно на фронте. Какой может быть экспорт в таких условиях?» — возмущался он.

Многие также считают, что отмена запрета на экспорт приведет к легализации контрабандного потока. Так, американский журналист Такер Карлсон говорил, что Киев отправляет в третьи страны до половины тех арсеналов, которые получает от западных партнеров. «Я не гадаю, а знаю наверняка. Речь о фактах, а не о домыслах. Они продают оружие, и многое попадает к наркокартелям у нашей границы. Мы отправляем Украине оружие на сотни миллиардов долларов, а его крадут и продают нашим настоящим врагам», — утверждал он.

Что говорят эксперты

Военный аналитик Василий Дандыкин считает, что украинские власти попробуют легализовать контрабандный поток.

— Украина будет поставлять разным террористическим группам западное оружие под видом собственного. Мы знаем, что эти потоки уже налажены, в разных частях света находили ПТРК, ПЗРК, снайперские винтовки. Почему этот вопрос начали поднимать именно сейчас? Видимо, кто-то посчитал, что у него мало денег, сократились откаты. Не думаю при этом, что отмена запрета существенным образом поменяет обстановку на фронте. К сожалению, у ВСУ по-прежнему хватает артиллерийских снарядов, мин, очень много беспилотников, — объясняет он.

Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak

Профессор ВШЭ, бывший глава правительства ЛНР Марат Баширов также полагает, что речь идет о легализации контрабанды.