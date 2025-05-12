Эксперт назвал условия получения бесплатного земельного участка в России

Бесплатно получить земельный участок можно в некоторых регионах России. Существует несколько вариантов получить дачу или участок под бизнес, однако условия приобретения могут отличаться в разных субъектах РФ. Об этом 12 мая «Известиям» рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

«На данный момент существует долгосрочная программа «Дальневосточный гектар», которая позволяет гражданам России получать земли в данном регионе, согласно ФЗ-119. Претендовать на получение может любой гражданин России для ведения сельского хозяйства, строительства жилья или иной деятельности, не запрещенной законом», — заявил специалист.

Он добавил, что через пять лет можно оформить землю в собственность бесплатно или оформить аренду на 49 лет при условии надлежащего освоения.

Ткаченко объяснил, что на этой земле можно вести личное подсобное хозяйство (ЛПХ), осуществлять индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сельскохозяйственную деятельность, развивать туристическую деятельность, а также использовать земли под предпринимательскую деятельность. Важно, что начать освоение участка нужно в течение трех лет.

Кроме того, существует и другая программа по освоению территорий.

«Получение Арктического гектара — это возможность получить земельный участок в Арктической зоне РФ для различных видов деятельности. Программа относительно новая, поэтому важно тщательно проверять информацию на официальных ресурсах», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что участвовать в программе могут граждане РФ, достигшие 18 лет, однако в ряде регионов есть возможность подать заявку с 16 лет.

Участок должен находиться на территории, входящей в Арктическую зону РФ, быть пригодным для осуществления заявленной деятельности (например, для строительства жилого дома), соответствовать требованиям земельного и градостроительного законодательства, например, соответствовать целевому назначению земель.

Как объяснил юрист, чтобы поучаствовать нужно подать заявление через портал госуслуг либо через установленные конкретным регионом официальные порталы. Далее нужно выбрать участок на карте или в специальной информационное системе. После положительного решения Уполномоченного органа с заявителем заключается договор безвозмездного пользования земельным участком на срок пять лет.

Также приоритет современной государственной политики — поддержка многодетных семей. Для этого существуют программы, в рамках которых выделяются земли для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

«На получение такой поддержки могут рассчитывать также другие категории граждан: ветераны боевых действий, инвалиды, молодые специалисты, работающие в сельской местности (например, врачи, учителя, агрономы), граждане, имеющие особые заслуги перед регионом, лица, живущие в сельской местности (не все регионы)», — добавил Ткаченко.

Он добавил: критерии определяются региональной властью, обычно информацию можно найти на официальных сайтах, МФЦ по месту жительства, а также можно проконсультироваться с юристами по земельному законодательству.

Ранее, 10 февраля, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о том, что с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, который определяет трехлетний срок для освоения земли, располагающейся в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. По его словам, закон относится к проблемным, заросшим кустарником и сорняком участкам, которые находятся в запущенном состоянии.