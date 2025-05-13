Доктор едет: российских водителей научат уважать скорую помощь

Госдума рассмотрит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности за непредоставление преимущества на дороге автомобилям скорой помощи с включенными спецсигналами. Водителям, которые не пропустят спешащих на вызов медиков, будет грозить до двух лет лишения прав. Юристы и эксперты неоднозначно оценивают эту инициативу. Подробности — в материале «Известий».

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На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в КоАП, предполагающие значительное ужесточение ответственности для водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи с включенными спецсигналами. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами (синий проблесковый маячок и сирена) грозит предупреждением или штрафом в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.17 КоАП РФ). Если же речь идет о спецстрансопрте оперативных служб с нанесенными на бортах специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, то такой проступок квалифицируется уже по второй части данной статьи КоАП и грозит штрафом в размере 4,5–7 тыс. рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до года.

Парламентарии намерены дополнить ст. 12.17 КоАП РФ третьей частью, предусмотрев отдельные санкции для тех, кто не пропускает автомобили «скорой помощи». Их предлагают лишать прав на срок до двух лет, а также штрафовать на 20–30 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Участившиеся в последнее время случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам скорой медицинской помощи свидетельствуют о недостаточности санкций, предусмотренных за такое административное правонарушение. В то же время несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до смерти больного», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Действия водителей, не пропускающих скорую помощь, — это риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить их в реанимацию или на операционный стол, считает один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

— Чтобы ответственность за эти безобразные выходки была более серьезной и чувствительной, необходимо помимо штрафа добавить и дополнительную меру — лишение права управления ТС. Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход, — подчеркнул парламентарий.

Торопятся не просто так

В последнее время участились случаи, когда водители не пропускают машины скорой помощи. К примеру, в апреле два таких инцидента произошли в подмосковных Люберцах и Балашихе. В начале года в столице автомобилист также не уступал дорогу медикам. Во всех случаях сотрудники полиции установили нарушителей и составили на них административные материалы.

Член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает логичным предложение парламентариев выделить непредоставление преимущества автомобилям скорой помощи в отдельную статью КоАП и предусмотреть за это более жесткие санкции.

— Подавляющее большинство водителей, увидев «скорую» или другой автомобиль оперативных служб с включенными спецсигналами, старается побыстрее освободить им дорогу. Поэтому их предложенные санкции абсолютно точно никак не коснутся. А вот для тех немногочисленных людей, кто принципиально «не замечает» или, что еще хуже, намеренно создает помехи для проезда машин со спецсигналами, лишение прав послужит хорошим уроком, — заявил «Известиям» Валерий Солдунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом он подчеркивает, что одновременно с введением более жестких санкций следует усилить контроль и за обоснованностью использования проблесковых маячков и сирен на спецтранспорте. С учетом современных цифровых технологий особых сложностей с этим возникнуть не должно, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Помимо контроля за обоснованностью использования спецсигналов следует тщательнее контролировать и соблюдение водителями спецтранспорта правил их применения, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В ПДД четко указано, что такие машины пользуются преимуществом только при условии одновременного включения проблесковых маячков и специального звукового сигнала, напоминает он.

— На практике нередки случаи, когда работает только мигалка, а сирену водитель спецтранспорта включает в последний момент. Очевидно, что в этой ситуации другие автомобилисты не в состоянии моментально остановиться или перестроиться, чтобы не создавать помех, — подчеркивает вице-президент НАС.

Забыли про пожарных

Инициатива выделить автомобили скорой помощи в отдельную категорию и ввести за непредоставление преимущества в движении таким машинам отдельные, более жесткие санкции нелогична и избыточна, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Автомобили пожарной службы, полиции, спасателей и других оперативных служб со специсигналами и цветографической раскраской на бортах по сути ничем не отличаются от машин скорой помощи: они так же торопятся на экстренные вызовы, связанные с каким-то ЧП. При этом законодательство уже фактически выделяет их в отдельную категорию, предусматривая более жесткие санкции за непредоставление преимущества транспорту в «спецраскраске» по сравнению с обычными автомобилями со спецсигналами, — отмечает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом вопрос о привлечении к ответственности водителя, который не уступает дорогу машине со включенным маячком и сиреной, достаточно субъективный, подчеркивает Сергей Радько. Далеко не всегда у автомобилиста есть возможность быстро освободить проезд такому транспорту, отмечает он.

— Одно дело, когда водитель намеренно тормозит перед скорой или пожарным автомобилем — тут действительно можно говорить о злонамеренном нарушении ПДД. И совершенно другая ситуация, когда автомобилист и рад бы освободить проезд спецтранспорту, но не может это быстро сделать в глухой пробке, когда соседние ряды тоже забиты, — считает Сергей Радько.

«Соревнуются, кто строже»

Избыточной и преждевременной считает инициативу парламентариев член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. По его словам, случаи, когда водители намеренно не пропускают «скорую» или другой спецтранспорт, единичны и не носят массового характера. Однако они, как правило, вызывают серьезный общественный резонанс, из-за которого на свет и появляются предложения об очередном ужесточении ответственности для водителей.

— Пара откровенных идиотов за рулем демонстративно не дают проехать скорой помощи. Это не значит, что все водители такие же — проблема явно не носит массового характера. При этом в очередной раз предпринимаются попытки точечно «раздербанить» КоАП, и снова речь об «автомобильной» главе, несмотря на недавнее серьезное изменение ответственности за ряд нарушений ПДД. Складывается такое впечатление, что депутаты просто соревнуются между собой в том, кто из них предложит более жесткие санкции для водителей. При этом правоприменительная практика и анализ того, как работают и к какому эффекту приводят уже принятые изменения, кажется, вообще не принимается в расчет, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина