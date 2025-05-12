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В Госдуме предложили ужесточить наказание за отказ пропустить машину скорой помощи

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Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за непредоставление преимущества автомобилям скорой помощи. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента 12 мая.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 12.17 КоАП РФ, дополнив ее ч. 3, сделав непропуск машины скорой помощи самостоятельным составом правонарушения. Штраф за это нарушение должен составлять 20–30 тыс. рублей, который будет дополняться лишением прав на срок от трех месяцев до двух лет.

Сейчас за непропуск спецтранспорта предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 7 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), на российских дорогах учащаются случаи, когда водители препятствуют движению «скорой».

«Чтобы ответственность за эти безобразные выходки была более серьезной и чувствительной, необходимо помимо штрафа добавить и дополнительную меру — лишение права управления ТС. Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. Если факт воспрепятствования работе «скорой» зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, наказание будет самым суровым», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

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5 мая сообщалось, что в России предложили ввести единую цветовую раскраску для автомобилей каршеринга всех компаний и сервисов. Единая цветовая раскраска для автомобилей каршеринга нужна для сигнального обозначения таких автомобилей на дороге, отметил автор инициативы. Он считает, что арендные машины представляют повышенную опасность на дорогах.

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