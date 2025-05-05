В РФ призвали ввести единый цвет для автомобилей каршеринга

В России предложили ввести единую цветовую раскраску для автомобилей каршеринга всех компаний и сервисов. Соответствующее обращение подготовлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта, передает RT 5 мая.

Автором инициативы является депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Единая цветовая раскраска для автомобилей каршеринга нужна для сигнального обозначения таких автомобилей на дороге. Как отметил автор обращения, такие арендные машины представляют повышенную опасность на дорогах, поскольку от их водителей можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций.

Также Ветров предложил изучить возможность повышения минимального возрастного порога допуска к управлению машиной каршеринга с 18 до 20 лет и установить минимальный порог наличия опыта вождения не менее двух лет. Доступность услуги по прокату машин делает ее популярной у молодежи, не имеющей достаточного опыта управления, указал собеседник издания.

4 марта сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч. С такой инициативой к министру транспорта РФ обратился глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

27 февраля стало известно, что в 2024 году самыми востребованными автомобилями каршеринга в категории «эконом» стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. В категории «комфорт» за тот же период лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4, а в «бизнесе» и «премиуме» чаще всего российские водители выбирали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.