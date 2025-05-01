Мыться дома будете: чего не стоит делать автовладельцам на дачах и пикниках
С открытием дачного сезона многие выезжают за город на отдых и пикники. Однако не все автомобилисты помнят об ограничениях и запретах, которые действуют для них на приусадебных участках и просто за городом. За что на даче или на природе можно получить штраф или даже остаться без машины, выясняли «Известия».
«И снится нам трава, трава у дома»
Одно из наиболее распространенных у водителей «дачных» нарушений — это парковка на газоне. Так, по данным ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Московской области», с начала весны в Подмосковье было зафиксировано более 6,4 тыс. автомобилей, стоящих на зеленых насаждениях. В Рязанской области с начала года отмечено почти 2,4 тыс. таких случаев. По мнению юристов, оставляя машину за пределами своего приусадебного участка, автомобилисты часто даже не подозревают, что нарушают требование закона.
Обычно на приусадебных участках отводится место под стоянку одного-двух автомобилей. Если собирается большая компания, то «лишние» машины многие просто оставляют на лужайке перед забором, не задумываясь о том, что тем самым нарушают закон.
— Это уже считается парковкой на газоне, что является административными правонарушением. Ответственность за эти проступки регламентируется региональным законодательством, поэтому и санкции за них разные, — рассказал «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Так, в Москве и Подмосковье за оставленный на траве автомобиль придется заплатить 5 тыс. рублей. В Ленинградской и Тверской областях это нарушение оценено в 3–5 тыс. рублей, в Ярославской — в 3 тыс. рублей, а в Рязанской области оно обойдется лишь в 1 тыс. рублей.
Наказание за чистоту
Для отдельных автомобилистов дача — это не только место, где можно своими руками вырастить картошку, клубнику и прочие овощи-фрукты, но и возможность самостоятельно помыть машину. Некоторые же используют дачу как альтернативу автосервису и своими силами производят с машиной нехитрые сервисные операции, вроде замены масла или тормозных колодок.
Однако за «водные процедуры» с машиной или ее ремонт на приусадебном участке вполне можно получить приличный штраф, отмечают юристы. Так, стекающая с автомобиля грязная вода, особенно с автокосметикой, а также попавшее в почву моторное масло или другие технические жидкости могут считаться нарушением природоохранного законодательства.
— Ответственность за данные нарушения также регламентируется региональным законодательством, — поясняет Сергей Радько.
Например, в Подмосковье, за мойку машины вне специально отведенных мест предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. рублей. А в Тверской области аналогичное нарушение на первый раз обойдется в 1,5–3 тыс. рублей, а в дальнейшем — в 4–5 тыс. рублей.
Всё свое вожу с собой
В начале мая автомобили, из окон которых торчит помидорная рассада и стволы саженцев, а на установленном на крыше багажнике «едет» оптовая партия пиломатериалов — распространенное явление. Желание привезти «за одну ходку» на легковой машине весь ассортимент рынка строительных материалов, теплицу «в сборе» и то, что в дальнейшем будет в ней выращиваться, чревато штрафом.
Согласно разделу 23 ПДД «Перевозка грузов», поклажа не должна ограничивать обзор водителю, закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, напоминают в Госавтоинспекции. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что груз надежно закреплен и во время поездки не создаст помех для движения, подчеркивают в ведомстве. При этом масса перевозимого груза не может превышать величин, установленных производителями для данного транспортного средства, а сам груз не должен повреждать или загрязнять дорогу, подчеркивают в ведомстве.
ПДД допускают движение с открытым багажником, если груз полностью в него не помещается (при соблюдении требований к надежному закреплению и правильному размещению груза). Однако в такой ситуации необходимо учитывать, что на седанах открытая крышка багажника может затруднить обзор водителю, а на универсалах и хетчбэках из-за этого может быть не виден задний номер и световые приборы машины.
— Груз, который выступает за габариты ТС более чем на один метр спереди или сзади, а также более чем на 40 см сбоку, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз» или красно-белой лентой, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — фонарями или световозвращателями: спереди — белого цвета, сзади красного, — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
За нарушения правил перевозки грузов водителю согласно ст. 12.21 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, напомнили в Госавтоинспекции.
«Я из лесу вышел»
Выезд на природу на машине при несоблюдении ряда ограничений и запретов вполне может обернуться конфискацией ТС, предупреждает адвокат Сергей Радько. Прежде всего, это касается заезда на автомобиле на территорию заповедников и других особо охраняемых природных территорий. Хотя обычно на въезде на такие территории установлены шлагбаумы и соответствующие знаки и предупреждающие таблички, автомобилисты всё равно периодически оказываются там, где передвигаться на машине нельзя.
— В этом случае, независимо от того, случайно или умышленно водитель проехал в запретную зону, ему грозит штраф в размере 3–4 тыс. рублей по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», — отметил юрист.
Кроме того, данная статья в качестве дополнительной санкции предусматривает и возможность конфискации «орудия совершения правонарушения», коим в данном случае считается транспортное средство, подчеркнул Сергей Радько.
Водные процедуры
Осмотрительность и осторожность необходимо проявлять и автомобилистам-рыбакам, а также тем, кто решил отдохнуть на берегу водоема, приехав на машине. Дело в том, что ч. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ запрещает «движение и стоянку транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие» в границах водоохранной зоны. Съезд с проезжей части и парковка машины на обочине внутри такой зоны согласно ст. 8.42 КоАП РФ предусматривают штраф в размере 3–4,5 тыс. рублей, отмечает Сергей Радько.
При этом сама водоохранная зона различается в зависимости от размеров и типа водоема. Например, согласно ст. 65 Водного кодекса РФ для рек и ручьев длиной до 10 км ее ширина составляет 50 м от береговой линии. Если протяженность реки не превышает 50 км, то ширина водоохранной зоны автоматически увеличивается до 100 м, а если река длиннее 50 км, — эта зона начинается за 200 м до берега. Вокруг озер или водохранилищ ширина водоохранной зона равна 50 м.
На границах водоохранной зоны обязательно устанавливаются соответствующие информационные таблички и игнорировать их чревато штрафом.