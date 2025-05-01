Мыться дома будете: чего не стоит делать автовладельцам на дачах и пикниках

С открытием дачного сезона многие выезжают за город на отдых и пикники. Однако не все автомобилисты помнят об ограничениях и запретах, которые действуют для них на приусадебных участках и просто за городом. За что на даче или на природе можно получить штраф или даже остаться без машины, выясняли «Известия».

«И снится нам трава, трава у дома»

Одно из наиболее распространенных у водителей «дачных» нарушений — это парковка на газоне. Так, по данным ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Московской области», с начала весны в Подмосковье было зафиксировано более 6,4 тыс. автомобилей, стоящих на зеленых насаждениях. В Рязанской области с начала года отмечено почти 2,4 тыс. таких случаев. По мнению юристов, оставляя машину за пределами своего приусадебного участка, автомобилисты часто даже не подозревают, что нарушают требование закона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обычно на приусадебных участках отводится место под стоянку одного-двух автомобилей. Если собирается большая компания, то «лишние» машины многие просто оставляют на лужайке перед забором, не задумываясь о том, что тем самым нарушают закон.

— Это уже считается парковкой на газоне, что является административными правонарушением. Ответственность за эти проступки регламентируется региональным законодательством, поэтому и санкции за них разные, — рассказал «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Так, в Москве и Подмосковье за оставленный на траве автомобиль придется заплатить 5 тыс. рублей. В Ленинградской и Тверской областях это нарушение оценено в 3–5 тыс. рублей, в Ярославской — в 3 тыс. рублей, а в Рязанской области оно обойдется лишь в 1 тыс. рублей.

Наказание за чистоту

Для отдельных автомобилистов дача — это не только место, где можно своими руками вырастить картошку, клубнику и прочие овощи-фрукты, но и возможность самостоятельно помыть машину. Некоторые же используют дачу как альтернативу автосервису и своими силами производят с машиной нехитрые сервисные операции, вроде замены масла или тормозных колодок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако за «водные процедуры» с машиной или ее ремонт на приусадебном участке вполне можно получить приличный штраф, отмечают юристы. Так, стекающая с автомобиля грязная вода, особенно с автокосметикой, а также попавшее в почву моторное масло или другие технические жидкости могут считаться нарушением природоохранного законодательства.

— Ответственность за данные нарушения также регламентируется региональным законодательством, — поясняет Сергей Радько.

Например, в Подмосковье, за мойку машины вне специально отведенных мест предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. рублей. А в Тверской области аналогичное нарушение на первый раз обойдется в 1,5–3 тыс. рублей, а в дальнейшем — в 4–5 тыс. рублей.

Всё свое вожу с собой

В начале мая автомобили, из окон которых торчит помидорная рассада и стволы саженцев, а на установленном на крыше багажнике «едет» оптовая партия пиломатериалов — распространенное явление. Желание привезти «за одну ходку» на легковой машине весь ассортимент рынка строительных материалов, теплицу «в сборе» и то, что в дальнейшем будет в ней выращиваться, чревато штрафом.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Согласно разделу 23 ПДД «Перевозка грузов», поклажа не должна ограничивать обзор водителю, закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, напоминают в Госавтоинспекции. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что груз надежно закреплен и во время поездки не создаст помех для движения, подчеркивают в ведомстве. При этом масса перевозимого груза не может превышать величин, установленных производителями для данного транспортного средства, а сам груз не должен повреждать или загрязнять дорогу, подчеркивают в ведомстве.

ПДД допускают движение с открытым багажником, если груз полностью в него не помещается (при соблюдении требований к надежному закреплению и правильному размещению груза). Однако в такой ситуации необходимо учитывать, что на седанах открытая крышка багажника может затруднить обзор водителю, а на универсалах и хетчбэках из-за этого может быть не виден задний номер и световые приборы машины.

— Груз, который выступает за габариты ТС более чем на один метр спереди или сзади, а также более чем на 40 см сбоку, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз» или красно-белой лентой, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — фонарями или световозвращателями: спереди — белого цвета, сзади красного, — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За нарушения правил перевозки грузов водителю согласно ст. 12.21 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, напомнили в Госавтоинспекции.

«Я из лесу вышел»

Выезд на природу на машине при несоблюдении ряда ограничений и запретов вполне может обернуться конфискацией ТС, предупреждает адвокат Сергей Радько. Прежде всего, это касается заезда на автомобиле на территорию заповедников и других особо охраняемых природных территорий. Хотя обычно на въезде на такие территории установлены шлагбаумы и соответствующие знаки и предупреждающие таблички, автомобилисты всё равно периодически оказываются там, где передвигаться на машине нельзя.

— В этом случае, независимо от того, случайно или умышленно водитель проехал в запретную зону, ему грозит штраф в размере 3–4 тыс. рублей по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», — отметил юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, данная статья в качестве дополнительной санкции предусматривает и возможность конфискации «орудия совершения правонарушения», коим в данном случае считается транспортное средство, подчеркнул Сергей Радько.

Водные процедуры

Осмотрительность и осторожность необходимо проявлять и автомобилистам-рыбакам, а также тем, кто решил отдохнуть на берегу водоема, приехав на машине. Дело в том, что ч. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ запрещает «движение и стоянку транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие» в границах водоохранной зоны. Съезд с проезжей части и парковка машины на обочине внутри такой зоны согласно ст. 8.42 КоАП РФ предусматривают штраф в размере 3–4,5 тыс. рублей, отмечает Сергей Радько.

При этом сама водоохранная зона различается в зависимости от размеров и типа водоема. Например, согласно ст. 65 Водного кодекса РФ для рек и ручьев длиной до 10 км ее ширина составляет 50 м от береговой линии. Если протяженность реки не превышает 50 км, то ширина водоохранной зоны автоматически увеличивается до 100 м, а если река длиннее 50 км, — эта зона начинается за 200 м до берега. Вокруг озер или водохранилищ ширина водоохранной зона равна 50 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На границах водоохранной зоны обязательно устанавливаются соответствующие информационные таблички и игнорировать их чревато штрафом.