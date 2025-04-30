Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Традиционно последний месяц весны начнется с длинных выходных в честь праздников — Дня труда и Дня Победы. Россияне будут отдыхать дважды, с четверга по воскресенье: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Помимо этого, следует ожидать целого ряда изменений в законодательстве. В частности, увеличатся выплаты для некоторых категорий граждан, а также значительно вырастут штрафы за утечку персональных данных. О том, какие еще законы вступят в силу в ближайшее время, — читайте в материале «Известий».

Увеличение пенсий

С 1 мая увеличения фиксированной части пенсии стоит ожидать гражданам, отметившим 80-летний юбилей, а также тем, кто в апреле получил I группу инвалидности. Сейчас размер выплаты составляет 8 908 рублей, после он увеличится в два раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Повышение произойдет автоматически, для этого не нужно никуда обращаться и подавать какие-либо заявления. Подобная индексация позволяет государству поддерживать граждан, испытывающих финансовую нагрузку из-за повышенных расходов на уход и медикаменты.

Выплаты на детей

Из-за майских праздников детские пособия выплатят досрочно — до 30 числа.

Помимо этого, 15 мая истекает срок, за который правительству было поручено скорректировать правила назначения такой поддержки. Согласно поручению президента, необходимо определить максимально допустимое превышение дохода семьи, при котором та будет получать средства, сократить период учета доходов и разработать новый механизм расчета среднего дохода на каждого члена семьи без учета НДФЛ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предполагается, что при подаче заявления на получение пособия станут принимать во внимание только предшествующие три или шесть месяцев, а не весь предыдущий год. Незначительное повышение прожиточного минимума не лишит семью права на выплату, так как появится нормативный порог, при котором она будет назначаться даже при формальном несоответствии по доходу. Еще одно ожидаемое новшество — пересмотр методики расчета дохода, при которой перестанут учитывать сумму уплаченного НДФЛ.

Штрафы за утечку данных

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы утечки персональных данных. Он вступает в силу 30 мая 2025 года и вводит уголовную ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан — до 10 лет лишения свободы.

Для юридических лиц размер штрафов может достигать 15 млн рублей при утечке специальных категорий сведений, а в случае с биометрическими данными — от 15 до 20 млн рублей. Повторное нарушение грозит наложение штрафа от 25 до 500 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, с конца мая начинает действовать более строгая ответственность за неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществить обработку персональных данных или об их утечке. В последнем случае размеры штрафов должностным лицам государственного или муниципального органа или некоммерческой организации составят от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для ИП и компаний — от 1 млн до 3 млн руб. За неуведомление о намерении обработать личную информацию грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для ИП и компаний.

За несвоевременное уведомление регулятора также установят наказания. Новые правила не затронут утечки, которые произошли до момента вступления в силу ФЗ.

Период охлаждения для кредитов

15 мая 2025 года вступает в силу принятый в феврале закон о противодействии мошенничеству с денежными средствами, вводящий «период охлаждения» для кредитов и займов. С ним получить деньги от 50 тысяч до 200 тысяч рублей получится не ранее, чем через четыре часа после одобрения заявки, на большие суммы потребуется от 48 часов. Такие периоды предусмотрены для того, чтобы банки смогли получить сведения о заемщике из всех квалифицированных бюро кредитных историй.

При этом потенциального получателя обязаны письменно уведомить о сроках перечисления средств и праве отказаться от получения кредита. Такой «период охлаждения» позволит дать человеку время на обдумывание своих действий на случай, если он решил оформить кредит под влиянием аферистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Закон также обязует кредитные и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки при совершении операций и транзакций. Так, компании ограничат внесение средств на общую сумму более 50 тыс. рублей на счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту в течение 48 часов с момента ее выпуска.

«Период охлаждения» не распространяется на кредиты, при получении которых сложно совершить акт мошенничества: автокредиты, ипотека, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, средства на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, оформленных не через интернет.

Реестр должников по алиментам

С 24 мая в России запустят открытый реестр должников по алиментам. Его ведением будет заниматься Федеральная служба судебных приставов. В перечень попадут те, кто ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках в розыске.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве, а значит имя, дата, место рождения неплательщиков, как и сумма их задолженности, будут находиться в открытом доступе. Пока для таких граждан не предусмотрено новых запретов, однако в дальнейшем, по словам главы ФССП Дмитрия Аристова, сервис может из информационного трансформироваться в регулирующий. Так, включенным в него лицам откажут в получении определенных госуслуг, а работодатели в обязательном порядке станут проверять сотрудников на предмет подобного нарушения и удерживать часть денежных средств для дальнейшей передачи детям при обнаружении неуплаты. Также должнику станет сложнее получить кредит.

Сведения о должнике удалят из реестра только если он полностью погасит задолженность по алиментам.

Изменение расчета утильсбора

С 1 мая в России могут пересмотреть правила расчета утильсбора на автомобили из ЕАЭС. Соответствующее постановление подготовили в правительстве, однако на момент написания текста оно не было принято. В результате автомобили из Евразийского союза могут подорожать на четверть.

Если документ примут, рассчитывать утилизационный сбор станут по новой формуле: базовая ставка + (средняя цена автомобиля – подтвержденные расходы) х корректирующий коэффициент. Учитывать будут сведения о транспорте из перечня, который сформирует Минпромторг. Данные о марках, моделях и средней цене ТС должны обновляться ежегодно не позднее 15-го рабочего дня апреля. Если информации нет в перечне, то предусмотрен отдельный способ расчета.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

При ввозе авто на таможне потребуют полный пакет документов, подтверждающих фактические затраты. Если его не предоставят, сбор будет рассчитан по максимальной ставке, равной около 60% от стоимости машины. Еще в расчет включат разницу между российскими и европейскими ставками, недостающую сумму и НДС.

Нововведения призваны не допустить схему ввоза ТС из ЕАЭС, когда импортеры пользуются льготными условиями таможенного оформления, чтоб снизить стоимость автомобилей. Изменения не коснутся физических лиц, покупающий машину для личного пользования. В этом случае сбор останется льготным – 3400 или 5200 рублей для авто с двигателем до 3 л.

Коды для блогеров

С 1 мая 2025 года в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) появятся новые коды для блогеров. Это не просто легализует их деятельность, но и приравняет ее к трудовой, что позволит инфлюенсирам претендовать на программы господдержки и субсидий малого бизнеса, а также обеспечит защиту авторских прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До начала месяца контентмейкарам необходимо добавить соответствующие коды в свои регистрационные документы:

70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;

70.21.9 «Прочая деятельность в сфере связей с общественностью»;

73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;

73.11.9 «Прочая деятельность рекламных агентств».

Для этого следует подать заявление в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или юридических лиц (ЕГРЮЛ), указав новые коды ОКВЭД. Также это получится сделать через портал «Госуслуг», личный кабинет налогоплательщика и сайт ФНС.

Если инфюенсер не добавит коды в свои регистрационные данные, он лишится возможности получать налоговые льготы, участвовать в системе государственного заказа, а также рискует столкнуться с дополнительными налоговыми проверками.

Прочее

В прошлом году департамент транспорта Москвы утвердил новый стандарт работы курьеров, некоторые требования которого начнут действовать с мая 2025-го. Так, с начала месяца работникам столичных служб доставки нужно зарегистрироваться в системе КИС «АРТ». Также вводятся правила для их транспорта: обязательны наличие двух независимых тормозных систем, система автоматического ограничения скорости и устройство для определения геолокации. Скорость доставки теперь не должна превышать 25 км/ч.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко