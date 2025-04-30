Приключения с электроникой: в России могут пересмотреть штрафы для фур

В России резко выросло количество штрафов за неоплату в системе «Платон» проезда грузовиков по дорогам. Кроме того, серьезные нарекания транспортных компаний вызывает работа автоматических пунктов весогабаритного контроля. Из-за нестыковок в законодательстве некоторые виды деятельности, напрямую связанные с безопасностью дорожного движения, фактически находятся в «серой зоне», отвечают участники рынка. Проблемы грузоперевозчиков и пути их решения депутаты, представители Минтранса РФ и бизнеса совместно с экспертами обсудили в Госдуме. Подробности в материале «Известий».

Плати за «Платон»

Российские грузоперевозчики сталкиваются с рядом серьезных проблем, связных с работой системы «Платон» (плата за проезд по дорогам грузовиков массой более 12 т — «Известия») и автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом в ходе прошедшего в нижней плате парламента круглого стола заявил первый заместитель председателя экономического совета ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, одной из наиболее серьезных проблем в последнее время стало резкое увеличение числа штрафов за неоплату проезда грузовых автомобилей по трассам в системе «Платон». Во многом это связано с воздействием на пункты проверки оплаты проезда систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— Сейчас доля штрафов из-за воздействия средств РЭБ как на сами пункты контроля, так и на бортовые устройства в грузовиках составляет 10–12%, в то время как прежде их доля не превышала 4%, — рассказала она.

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Из-за воздействия РЭБ система считает, что бортовое устройство в автомобиле не работает, либо показывает, что автомобиль находится в совершенно в другом месте. При этом водитель не может распознать, что прибор «Платона» в кабине фуры работает некорректно: индикация на нем свидетельствует, что устройство работоспособно. Однако владелец грузовика получает штраф, отмечает Ольга Федоткина.

— В некоторых случаях, чтобы приехать к какому-то заводу, расположенному вблизи зоны СВО, колонну грузовиков для защиты от дронов приходится сопровождать автомобилем с включенной системой РЭБ. Очевидно, что в этом случае в работе «Платона» могут быть серьезные сбои, — подчеркнула она.

Похожие проблемы возникают у добросовестных перевозчиков, которые оказываются рядом с фурами тех, кто принципиально не хочет оплачивать систему «Платон» и устанавливает на машину специальные «глушилки», блокирующие работу бортового устройства не только у себя в машине, но и у соседа по потоку, отмечает Ольга Федоткина.

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Система «Платон» не может распознать, на какой машине бортовое устройство действительно «заглушено», а кто попал под действие такой «глушилки» случайно, просто оказавшись рядом, подтвердил председатель Центрального совета межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов.

— При этом те, кто целенаправленно использует такие приборы или вообще отключает бортовое устройство, специально закрывают номера автомобиля, чтобы не получить штраф. В итоге страдают добросовестные перевозчики, работающие открыто, — отметил он.

Госдума готова выйти с законодательной инициативой по ограничению оборота или полному запрету устройств, блокирующих работу системы «Платон», заявил заместитель председателя экономического совета ЛДПР Алексей Лапушкин.

Минтранс принимает меры

В Министерстве транспорта РФ в курсе проблемы с воздействием РЭБ на работу комплексов «Платон» и уже приняли соответствующие меры, заявил на круглом столе заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов.

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

— Мы видим, что в ряде случаев из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы система «Платон» работает некорректно. Чтобы избежать необоснованных штрафов для грузоперевозчиков в таких ситуациях, часть рамок, при помощи которых контролируется оплата в системе «Платон», была оснащена специальными устройствами, которые распознают воздействие систем радиоэлектронной борьбы и отключают эту рамку, — рассказал Козлов.

По его словам, в этом случае рамка не будет отправлять данные о транспортном средстве, и грузоперевозчик не получит штраф за неоплату «Платона».

Вопрос эффективности

За основу российского «Платона» была взята аналогичная система, работающая в Германии, рассказал вице-президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль. Однако эффективность отечественной системы оказалась заметно ниже зарубежной, отметил он.

— За 2024 год система Toll Collect в Германии собрала почти €13 млрд, что равно примерно 1,2 трлн рублей. «Платон» с 2015 года принес в общей сложности 328 млрд рублей, — сообщил эксперт.

Российская система, в отличие от зарубежных аналогов, не учитывает экологический класс автомобиля, что, с одной стороны, сказывается на объеме собираемых с ее помощью средств, а с другой — не стимулирует обновление парка грузовых автомобилей. Также столь заметная разница в эффективности объясняется большим количеством недобросовестных перевозчиков, которые принципиально не платят за проезд, отметил Коваль.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Одобренный в феврале Госдумой в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафа за неоплату «Платона» с нынешних 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, оправдан с точки зрения повышения эффективности этой системы, полагает Коваль.

— Сейчас маршрут из Москвы в Новосибирск обойдется грузоперевозчику примерно в 10 тыс. рублей. Очевидно, что выгоднее заплатить 5 тыс. рублей в виде штрафа, — отметил специалист.

При этом он считает, что одновременно с повышением штрафов необходимо упростить и усовершенствовать и механизм их обжалования, так как сейчас оспорить их онлайн невозможно, требуется личное присутствие представителя компании-перевозчика в офисе «Платона».

Эвакуаторы вне закона

Отдельно на круглом столе была затронута проблема некорректной работы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Как неоднократно рассказывали «Известия», из-за дефектов дорожного полотна такие пункты нередко выдают ошибочные результаты и в результате грузоперевозчики получают штрафы за перегруз.

В ряде случаев из-за несостыковок в законодательстве в части регулирования работы АПВГК некоторые виды деятельности, напрямую связанные с безопасностью дорожного движения, фактически находятся в «серой зоне», отметили участники круглого стола. В частности, речь идет о работе служб грузовых эвакуаторов, которые «растаскивают» с мест ДТП разбитые фуры или убирают с обочин в безопасное место сломавшиеся грузовики.

По словам президента Ассоциации профессиональных служб эвакуации и буксировки транспорта Валерия Москалева, если в ПДД четко разграничены понятия «Перевозка грузов» и «Буксировка транспортных средств», то при работе АПВГК этих различий нет. В результате, проехавший под такой рамкой эвакуатор практически всегда получает штраф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сама по себе фура с полуприцепом впритык укладывается в допустимые нормативы по длине, а с учетом грузового экватора длина такой сцепки выходит за рамки. То же самое и с нагрузкой на ось: эвакуатор сам по себе не может быть легким — иначе он никого не эвакуирует. А если буксировка осуществляется методом частичной погрузки, то на эвакуатор действует дополнительная нагрузка от фуры, которая к тому же постоянно «скачет» из-за неровностей дороги. Очевидно, такая сцепка покажет перегруз, — отметил он.

Эвакуация — это не грузоперевозка, это буксировка, подчеркнул Валерий Москалев. На грузовые эвакуаторы не должны распространяться требования по весу, нагрузке на ось и габаритам, как на обычные фуры, уверен он.

— В стране работают всего несколько сотен грузовых эвакуаторов, которые в том числе обеспечивают безопасность дорожного движения. Транспортные средства МВД, МЧС и других ведомств, не подпадают под действия ни АПВГК, ни «Платона». При этом очень часто грузовые эвакуаторы выезжают на место происшествия именно по заявке ГИБДД или спасателей. Необходимо на законодательном уровне упорядочить работу служб эвакуации, также освободив их от «Платона» и общих весогабаритных требований, — заявил на круглом столе Валерий Москалев.

Режим ожидания

Министерство транспорта уже готовит изменения в законодательство, касающиеся работы АПВГК и схемы оформления штрафов, рассказал заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов. По его словам, предполагается введение системы информирования (через мобильное приложение и личный кабинет) грузоперевозчика и водителя и выявленном превышении установленных нормативов. Это позволит оперативно устранить возможный перегруз, возникший, например, из-за сместившегося в кузове фуры груза.

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Также, по словам Антона Козлова, намечено создать своего рода буфер (ориентировочно две недели) между фиксацией нарушения и оформлением штрафа. Если за это время грузовик проедет через другие «рамки», на которых не будет выявлено нарушение, значит, данный АПВГК выдал некорректные результаты, которые не будут приниматься в расчет и не станут основанием для оформления штрафа, подчеркнул он.

Когда эти изменения в законодательстве будут рассмотрены и могут вступить в силу, представитель Минтранса не уточнил.