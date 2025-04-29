Минтранс избавит перевозчиков от штрафов за неоплату «Платона»

Министерство транспорта приняло ряд мер для избавления грузоперевозчиков от штрафов за неоплату системы «Платон» в случае сбоев в работе пунктов контроля этой системы. Об этом на круглом столе в Госдуме 29 апреля сообщил заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов, передает корреспондент «Известий».

«Мы видим, что в в ряде случаев из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы система «Платон» работает некорректно. Чтобы избежать необоснованных штрафов для грузоперевозчиков в таких ситуациях, часть рамок, при помощи которых контролируется оплата в системе «Платон», была оснащена специальными устройствами, которые распознают воздействие систем радиоэлектронной борьбы и отключают эту рамку», — рассказал Козлов.

По словам представителя Минтранса, в этом случае такая рамка не будет отправлять данные о транспортном средстве и грузоперевозчик не получит штраф за неоплату «Платона». Козлов также рассказал, что Минтрансе РФ в оперативном порядке разрабатывают изменения в законодательство, связанные с изменением схемы начисления штрафов за перегруз для грузоперевозчиков.

12 февраля сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении подготовленные правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за неоплату проезда грузовых автомобилей массой более 12 т по федеральным трассам (система «Платон»).

В декабре прошлого года стало известно, что Министерство транспорта РФ предложило поэтапную отмену скидок за плату по системе «Платон». Предполагается, что при поэтапном отказе от практики использования скидки с 1 февраля 2026 года размер платы составит 5,1 рубля за 1 км. Полностью отказаться от использования понижающего коэффициента к тарифу планируется с 1 февраля 2028 года.