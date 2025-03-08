Дорогой газон: водителям каршеринга грозят повышенные штрафы

Водители каршеринга, припарковавшиеся на газоне, рискуют заплатить сумму, в десятки раз превышающую санкции за аналогичный проступок, совершенный на личном автомобиле, — к этому может привести решение Верховного суда. Эксперты и юристы считают такой вердикт неоднозначным . Подробности — в материале «Известий».

С чего всё началось

В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге пользователь автомобиля каршеринга припарковал прокатную машину на газоне, нарушив тем самым ПДД. Этот проступок был зафиксирован камерой, работающей в автоматическом режиме. Постановлением заместителя начальника государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) виновником нарушения был признан оператор каршеринга, поскольку он является собственником данного транспортного средства. Согласно ст. 32 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, компании как юридическом лицу за это правонарушение был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей .

Оператор каршеринга не согласился с решением, считая, что он «не является субъектом вмененного административного правонарушения, так как в момент фотофиксации нарушения транспортное средство находилось в пользовании иного лица». Фирма попыталась оспорить это постановление ГАТИ сначала в районном и городском судах Санкт-Петербурга, а затем и в Третьем кассационном суде общей юрисдикции. Компания предоставила информацию о том, какой пользователь нарушил правила парковки, оставив машину на газоне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На этом основании фирма просила отменить штраф, назначенный ей как юрлицу. Если бы суды согласились с этими доводами, то постановление о нарушении правил парковки было бы выписано непосредственному нарушителю — водителю, который последним брал автомобиль в краткосрочную аренду. Поскольку в этом случае фигурировало бы уже физическое лицо, то штраф составил 5 тыс. рублей.

Однако все три инстанции не согласились с доводами оператора каршеринга и оставили в силе решение ГАТИ. В результате компании пришлось обратиться в Верховный суд (ВС РФ).

Почему виновата фирма

Рассмотрев материалы дела, судья ВС РФ пришел к выводу, что нижестоящими инстанциями «нарушений норм процессуального закона в ходе производства по делу не допущено, нормы материального права применены правильно».

Согласно предоставленной оператором каршеринга информации, указанной в материалах дела, сессия аренды транспортного средства, припаркованного на газоне, была завершена 31 октября 2022 года в 7:50 утра. При этом само нарушение было зафиксировано камерой только в 11:25 того же дня. В ВС РФ решили, что компанией каршеринга «не было предоставлено достаточных обстоятельств нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица в момент, относящийся к событию административного правонарушения».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Верховном суде также напомнили, что, согласно правовой позиции Пленума Верховного суда РФ (постановление от 25 июня 2019 года), при фиксации правонарушения в области дорожного движения техническим средством, работающим в автоматическом режиме, субъектом такого правонарушения является собственник (владелец) транспортного средства — будь то физическое или юридическое лицо.

«Действия ООО (далее название компании. — Ред.) квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами названного Кодекса [КоАП РФ] и подлежащего применению законодательства. Доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность обжалуемых актов, направлены на иную оценку установленных в ходе производства по делу фактических обстоятельств и собранных доказательств», — говорится в постановлении Верховного суда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Таким образом, Верховный суд РФ решил оставить в силе постановление ГАТИ и вердикты всех нижестоящих инстанций и отказать в удовлетворении жалобы оператора каршеринга.

«Известия» направили запрос оператору каршеринга, фигурирующему в деле.

По букве закона

Решение Верховного суда неоднозначное, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По мнению адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, оно отвечает букве закона.

— В случае когда речь идет о фиксации нарушения камерой, работающей в автоматическом режиме, штраф по действующему законодательству назначается собственнику транспортного средства. А поскольку собственник в данном случае юридической лицо, то и санкции предусмотрены как для юрлица, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве аналогичное нарушение, согласно столичному КоАП, обошлось бы уже в 300 тыс. рублей, подчеркнул юрист.

Очевидно, что автомобилем, зарегистрированным на юрлицо, управляет конкретный водитель — физлицо, который и совершает то или иное нарушение, отмечает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. Однако, несмотря на это, механизма «переквалификации» нарушения фактически не существует.

— Если абстрагироваться от каршеринга, то в похожей ситуации с недавнего времени оказываются и водители, управляющие автомобилем, зарегистрированным на компанию, если они по той или иной причине не оплатили парковку в Москве или простояли дольше, чем было оплачено, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

Верховный суд достаточно скрупулезно разбирается в нюансах «автомобильных» дел, однако в данной ситуации принял достаточно прямолинейное решение, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— Если сессия на каршеринге была завершена, а нарушение зафиксировано до начала новой арендной сессии, то очевидно, что правила нарушил тот пользователь, который последним ездил на этой машине. В данном случае суд не стал разбираться в логике и механизмах работы каршеринга, — заявил он «Известиям».

Опасный прецедент

Скорее всего, оператор каршеринга постарается потребовать от водителя, вставшего на газоне, возместить сумму штрафа, полагает Сергей Радько. Однако с учетом решения Верховного суда у пользователя прокатного автомобиля есть неплохие шансы оспорить эти требования.

— По сути, своим постановлением Верховный суд указал, что представленные компанией факты не доказывают вину водителя. И, ссылаясь на это решение, автомобилист вполне может оспорить предъявляемые ему со стороны оператора каршеринга претензии, — считает Сергей Радько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков