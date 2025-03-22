В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
В Государственную думу (ГД) внесен законопроект, разрешающий проезд транспортных средств в водоохранных зонах по временным, специально оборудованным путям. Документ 22 марта был зарегистрирован в думской электронной базе.
«Проект <...> разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что зачастую в водоохранных зонах возникают сложности с проездом автомобилей — там нет дорог с твердым покрытием, по которым допустимо осуществлять движение и останавливаться.
В законопроекте предлагается для таких случаев использовать пути, которые исключат попадание загрязняющих веществ в воду. К примеру, дороги, подсыпанные гравием, покрытые плитами или деревянными настилами.
В Госдуме 11 марта предложили ужесточить ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи и увеличить штраф в несколько раз. По словам главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), нынешняя мера ответственности в отношении водителей не работает.