В Госдуме предложили увеличить штраф за непропуск машины скорой помощи

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи и увеличить штраф в несколько раз, подготовлен соответствующий законопроект. Об этом 11 марта в своем Telegram-канале сообщил автор документа, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроектом предлагается внести изменения в КоАП и установить штраф за отказ пропустить скорую в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а также предусмотреть лишение прав на срок от трех месяцев до двух лет. Сейчас за такое нарушение грозит штраф от 4,5 тыс. до 7 тыс. рублей или лишение прав от трех месяцев до года.

По словам Нилова, нынешняя мера ответственности в отношении водителей, намеренно преграждающих путь скорой, не работает, о чем свидетельствуют участившиеся публикации в СМИ с подобными инцидентами. Отказ пропустить машину скорой помощи «следует рассматривать шире, чем обычное дорожное хамство», отметил парламентарий.

«Это будет более осязаемой и действенной мерой. Ждем позицию правительства, чтобы инициировать рассмотрение законопроекта», — написал Нилов.

Накануне сообщалось, что Росстандарт обновил ГОСТ с требованиями к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. В нем появился запрет на сообщения о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания. Новый ГОСТ 52290-2024 станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе применять его уже сейчас взамен старого стандарта 52229-2004.