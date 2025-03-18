Число обращений россиян за услугами автомоек увеличилось на 70%

В феврале и начале марта россияне на 70% чаще обращались в автомойки по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом 18 марта сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные Почта Банка.

«Средний чек также подрос — на 30%, до 428 рублей. Автомойками чаще всего пользуются мужчины — их доля среди клиентов составила 69%. Однако средний чек у женщин оказался на 4% выше», — сообщает издание.

Такой всплеск объясняется сезонным фактором, поскольку автовладельцы массово стремятся очистить свой транспорт от полученных за зиму загрязнений. В целях сокращения расходов большинство выбирает мойки самообслуживания и автоматические мойки.

«Весной традиционно наблюдается повышенный спрос россиян на услуги автомоек. Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост спроса россиян на услуги автомоек», — приводит издание слова президента Ассоциации организаций в сфере детейлинга и автомобильной мойки Алексея Кольчугина.

Днем ранее, 17 марта, автоэксперт Гоман назвал частые причины утечки топлива. По его словам, проблема с протечками топлива может возникать из-за топливного фильтра. Особенно подвержены этой «болезни» фильтры, которые находятся около бензобака. Такое расположение предусмотрено не во всех автомобилях.