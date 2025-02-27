Названы самые популярные авто в каршеринге у россиян

В 2024 году самыми востребованными автомобилями каршеринга в категории «Эконом» стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. Об этом «Известиям» 27 февраля рассказали в компании «Делимобиль». В категории «Комфорт» за тот же период лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4, а в «Бизнесе» и «Премиуме» чаще всего российские водители выбирали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.

Особенной популярностью в прошедшем году пользовались длительные поездки на каршеринге от одного дня, количество таких поездок по выросло на 20% год к году. В основном это поездки из города по области и соседним регионам. Некоторые пользователи брали автомобиль в долгосрочную аренду в каршеринге для поездки в отпуск в сторону Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и южных городов.

Любители бизнес- и премиум-сегмента предпочитают брать автомобили по длительному тарифу, в большинстве случаев это машины без оклейки таких моделей, как BMW 440 M, Dodge Challenger и Mercedes-AMG G63.

В компании также отметили, что по итогам прошлого года пользователи использовали в среднем 40 уникальных моделей автомобилей сервиса. Более 70% пользователей регулярно берут в аренду машины из всех доступных категорий автопарка, а остальные предпочитают автомобили только из одной категории.

13 сентября генеральный директор каршеринга «Ситидрайв» Эдуард Мингажев в разговоре с «Известиями» заявил, что поддержка отечественного автопрома за счет установки минимальной обязательной доли российских легковушек в каршеринге пока преждевременна.

С инициативой установить с 2026 года минимальную обязательную долю отечественных легковых автомобилей для операторов каршеринга выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Это предложение он направил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.