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УАЗ представил модель для МЧС на базе «Профи»

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Фото: УАЗ
dzen
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В России представили новый аварийно-спасательный автомобиль (АСА) на базе УАЗ «Профи» для подразделений МЧС. Линейку машин специального назначения расширила компания «Рускомтранс», сообщили «Известиям» на Ульяновском автозаводе 21 апреля. Первая партия автомобилей уже передана клиентам.

Новый вариант фургона на полноприводном шасси УАЗ «Профи» разработан для доставки команд спасателей и обеспечения их оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях. Отделенная перегородкой пассажирская кабина рассчитана на пятерых человек, включая водителя.

Каркасный фургон изготовлен из стеклопластика, он оснащен двумя задними дверьми (подъемной верхней на газовых упорах и распашной нижней) для быстрого доступа инструментам. Внутренняя часть кузова оборудована стеллажами для фиксации инвентаря и облицована рифленым алюминием для защиты от повреждений при погрузочно-разгрузочных работах. В верхней части предусмотрены крепления для трехколенной лестницы длиной 1950 мм.

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фото: УАЗ

В список специального оборудования входят гидравлическая насосная станция, электроперфоратор, бензорез, бензопила, электродрель, переносная бензиновая или дизельная электростанция (на 4,5 кВт), аккумуляторная угловая шлифмашина. Предусмотрена доска для спасения из полыньи, гидрокостюм для работы на воде в холодное время года, альпинистское снаряжение, различные инструменты (шанцевый, слесарный, для резки электропроводов), санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи и прочее.

В компании отметили, что после ряда изменений фургон на базе УАЗ «Профи» может также выполнять функции автомобиля передвижного пункта транспортного и весового контроля, патрульно-постовой или кинологической служб.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

17 апреля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод объявил о модернизации камеры заднего вида у моделей «Патриот» и «Пикап». Новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедиасистему «УАЗ Navi». Улучшения на стоимости моделей с пакетом Limited не сказались.

14 апреля сообщалось, что, как заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, к концу 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами: дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой.

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