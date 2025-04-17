УАЗ улучшил камеру заднего вида «Патриота» и «Пикапа»

Ульяновский автомобильный завод объявил о модернизации камеры заднего вида у моделей «Патриот» и «Пикап». Новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедиасистему «УАЗ Navi», сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале 17 апреля.

На УАЗе рассказали, что новая камера обладает светочувствительностью в 0,01 люкса, что улучшает качество изображения в условиях низкой освещенности. Прежде этот показатель составлял 0,5 люкса.

Разрешение картинки выросло с 648×488 до 720×640 пикселей, благодаря чему изображение стало более детализированное. Другим улучшением стал расширенный до 135° угол обзора, что позволяет лучше контролировать пространство позади автомобиля. Улучшения на стоимости «Патриота» и «Пикапа» с пакетом Limited не сказались, отметили в компании.

14 апреля сообщалось, что, как заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, к концу 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами: дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой.

До этого, 27 марта, стало известно, что Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов УАЗа двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка».