Автомобили УАЗ получат модернизированные двигатели

Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов «УАЗ» двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка», сообщил «Известиям» 27 марта источник на предприятии.

Обновленные элементы мотора начнут серийно поставляться на конвейер сборки во II квартале текущего года. В настоящее время завершается тестовая программа.

Как рассказали «Известиям» на УАЗе, клапанная крышка бензинового 2,7-литрового агрегата с увеличенным количеством точек крепления к головке блока цилиндров, в том числе в промежутках между отверстиями свечных колодцев, позволит повысить степень надежности соединения.

«Таким образом, вероятность появления течей масла в местах сопряжения деталей сведут к нулю. Помимо этого, запрессованные на новом высокоточном оборудовании направляющие втулок клапанов обеспечат максимальные герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма», — объяснил собеседник.

Накануне стало известно, что в ближайшее время на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) начнется серийное производство шестиступенчатых коробок для дизельного заднеприводного «УАЗ Профи». В дальнейшем выпуск такой трансмиссии наладят для внедорожников «УАЗ Патриот» с дизельными двигателями.