Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства
Армия
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС
Экономика
Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar
Мир
Трамп заявил о возобновлении работы угольных шахт в США
Экономика
Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше
Армия
Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта
Армия
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
Келлог назвал обсуждение перемирия в Черном море легким этапом переговоров
Мир
Дарчиев указал на открывшееся «окно возможностей» в отношениях России и США
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М поразил технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Автомобили УАЗ получат модернизированные двигатели

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов «УАЗ» двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка», сообщил «Известиям» 27 марта источник на предприятии.

Обновленные элементы мотора начнут серийно поставляться на конвейер сборки во II квартале текущего года. В настоящее время завершается тестовая программа.

Как рассказали «Известиям» на УАЗе, клапанная крышка бензинового 2,7-литрового агрегата с увеличенным количеством точек крепления к головке блока цилиндров, в том числе в промежутках между отверстиями свечных колодцев, позволит повысить степень надежности соединения.

«Таким образом, вероятность появления течей масла в местах сопряжения деталей сведут к нулю. Помимо этого, запрессованные на новом высокоточном оборудовании направляющие втулок клапанов обеспечат максимальные герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма», — объяснил собеседник.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

Накануне стало известно, что в ближайшее время на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) начнется серийное производство шестиступенчатых коробок для дизельного заднеприводного «УАЗ Профи». В дальнейшем выпуск такой трансмиссии наладят для внедорожников «УАЗ Патриот» с дизельными двигателями.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025