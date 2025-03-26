ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа

В ближайшее время на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) начнется серийное производно шестиступенчатых коробок для дизельного заднеприводного «УАЗ Профи». В дальнейшем выпуск такой трансмиссии наладят для внедорожников «УАЗ Патриот» с дизельными двигателями. Об этом «Известиям» 26 марта сообщил источник на Ульяновском автозаводе.

Такие механические коробки передач уже устанавливаются на модели Sollers Atlant и Argo. Недавно была выпущена пилотная партия новых модификаций МКПП для пикапов ST6 и ST8 — как для дизельных, так и для бензиновых версий.

Объемы производства механических коробок передач в Заволжье в этом году планируется нарастить почти в три раза — с прошлогодних 5 тыс. единиц до почти 15 тыс. единиц.

13 января сообщалось, что дебют дизельного «Патриота» намечен на IV квартал текущего года. Внедорожник получит такой же дизельный мотор, что и легкий грузовик «УАЗ Профи». Это двухлитровый агрегат, выпуск которого налажен на заводе «Соллерс Алабуга». На коммерческих автомобилях Sollers Argo он развивает 130 л.с. (288 Нм). Сейчас «Патриот» предлагается с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.