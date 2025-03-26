Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Общество
Украинского боевика осудили на 15 лет за террористический акт в Курской области
Происшествия
Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Суд приговорил 23 боевиков «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет

ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа

0
EN
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ближайшее время на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) начнется серийное производно шестиступенчатых коробок для дизельного заднеприводного «УАЗ Профи». В дальнейшем выпуск такой трансмиссии наладят для внедорожников «УАЗ Патриот» с дизельными двигателями. Об этом «Известиям» 26 марта сообщил источник на Ульяновском автозаводе.

Такие механические коробки передач уже устанавливаются на модели Sollers Atlant и Argo. Недавно была выпущена пилотная партия новых модификаций МКПП для пикапов ST6 и ST8 — как для дизельных, так и для бензиновых версий.

Объемы производства механических коробок передач в Заволжье в этом году планируется нарастить почти в три раза — с прошлогодних 5 тыс. единиц до почти 15 тыс. единиц.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

13 января сообщалось, что дебют дизельного «Патриота» намечен на IV квартал текущего года. Внедорожник получит такой же дизельный мотор, что и легкий грузовик «УАЗ Профи». Это двухлитровый агрегат, выпуск которого налажен на заводе «Соллерс Алабуга». На коммерческих автомобилях Sollers Argo он развивает 130 л.с. (288 Нм). Сейчас «Патриот» предлагается с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025