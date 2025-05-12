В России представили «Газель» для скорой помощи с полным приводом

В России представители автомобиль «Газель NN» с полным приводом для скорой помощи. Он предназначен для работы в регионах с трудной транспортной доступностью и суровыми климатическими условиями, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 12 мая. Сейчас модель проходит заводские и сертификационные испытания. После запуска в производство она пополнит парки автомобилей скорой помощи в сельских районах.

Технологическое оснащение машины разработано совместно со Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Оборудование расположено в соответствии со сценариями работы врача: учтены удобство перемещения, доступ к носилкам, точкам крепления и модулям хранения. Использована металлопластиковая мебель (легкая, прочная, легко дезинфицируется). Такой же салон имеет моноприводная модификация медицинской «Газели NN», серийно выпускаемой с прошлого года.

Фото: «СТТ»

«Газель NN 4×4» для скорой помощи построена на платформе с колесной базой 3145 мм и высокой крышей, что позволяет медикам работать в салоне в полный рост. Односкатный задний мост с более компактными колесными арками позволил увеличить свободное внутреннее пространство.

Автомобиль оснащен трансмиссией с подключаемым полным приводом, раздаточной коробкой с электронным управлением и блокировкой дифференциала заднего моста. Под капотом скорой помощи установлен 2,5-литровый дизель G51A (149 л.с.; 330 Нм; «Евро-5»). Модель имеет светодиодные фары, автоматическую выдвижную подножку у сдвижной двери и мультимедийную систему с интегрированной навигацией.

29 апреля сообщалось, что в России стартовали продажи новой модели бескапотного грузовика «Валдай 18». Автомобиль полной массой 18 т и грузоподъемностью до 12,2 т предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, работы в коммунальных службах и выполнения в городе.