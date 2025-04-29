Продажи нового грузового автомобиля «Валдай 18» стартовали в России

В России стартовали продажи новой модели бескапотного грузовика «Валдай 18». Автомобиль полной массой 18 т и грузоподъемностью до 12,2 т предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, работы в коммунальных службах и выполнения в городе, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 29 апреля.

«Валдай 18» выпускается с тремя вариантами колесной базы: 4800, 5750 и 6100 мм. В самой длинной версии монтажная длина рамы для установки специальных надстроек составляет 8700 мм. Для заказа уже доступны наиболее популярные варианты спецтехники: изотермические фургоны и рефрижераторы, европлатформы, бортовые автомобили с крано-манипуляторной установкой (КМУ). В ближайшие месяцы список доступных вариантов шасси и надстроек будет расширен, отметили в компании.

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Грузовик имеет дизельный двигатель объемом 6,7 л (261 л. с.; 956 Нм), который работает с восьмиступенчатой коробкой передач. Базовая комплектация включает круиз-контроль, кондиционер, автономный отопитель, спальное место в кабине, подрессоренное сиденье водителя с регулировками в четырех направлениях и пневматическую заднюю подвеску. Объем топливного бака (450 л) производитель называем самым большим в этом классе автомобилей.

Выпуск «Валдай 18» налажен на предприятии компании «Нижегородские грузовые автомобили» по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с уже известной моделью «Валдай 45». Дистрибьютор обещает три года заводской гарантии без ограничения пробега. Интервал между ТО составляет 20 тыс. км пробега.

16 апреля в России представили новый пожарный автомобиль на базе шасси среднетоннажного грузовика «Валдай 12». Модель отличается маневренностью и небольшими габаритами, заявил производитель.

До этого, 11 апреля, в РФ представили новую модель автотопливозаправщика, изготовленную на шасси бескапотного грузовика «Валдай 12». Такая техника предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов, заправки спецтехники в точке эксплуатации и домовладений.