Новую версию грузовика «Валдай 12» представили в России

В России представили новую модель автотопливозаправщика, изготовленную на шасси бескапотного грузовика «Валдай 12». Такая техника предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов, заправки спецтехники в точке эксплуатации и домовладений. Модель будет востребована прежде всего в строительной и в сельскохозяйственной сферах, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 11 апреля.

Модель подготовлена совместно с производителем спецтехники «РусТрак» и построена на базе среднеразмерного шасси «Валдай 12» (колесная база — 3860 мм). Отмечается, что при общей длине автомобиля 6,8 м максимальный радиус разворота составляет 6,5 м — это лучший показатель в своем классе. «Валдай 12» комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л. с.; 662 Нм) в паре с шестиступенчатой коробкой передач.

Модель имеет топливную цистерну объемом 8 тыс. л, которая разделена на два отсека. Заполнение топливной емкости производится через верхние горловины, слив — самотеком или с помощью собственного насоса производительностью до 600 л в минуту. Привод насоса — от двигателя, через коробку отбора мощности.

Узел выдачи топлива расположен в кормовой части автоцистерны, что позволяет отпускать топливо на любую сторону от автомобиля. Раздаточный рукав длиной 10 м при транспортировке укладывается в автоматический барабан, что упрощает процесс заправки и минимизирует риск повреждения рукава.

Помимо топливозаправщика, автомобили «Валдай 12» уже доступны к заказу в вариантах промтоварного, изотермического и рефрижераторного фургона, европлатформы, бортового грузовика с КМУ, самосвала, эвакуатора, вакуумной цистерны, мусоровоза, бункеровоза и коммунальной дорожной машины.

28 марта бескапотный грузовик «Валдай 12» получил новую модификацию, на его шасси построили компактную модель комбинированной дорожной машины (КДМ). В зимнее время автомобиль используется для уборки снега и ледяной крошки, обработки поверхностей антигололедными реагентами, засыпки обледеневших участков песком. В теплое время КДМ осуществляет полив и мойку дорожного полотна.

25 марта на базе шасси «Валдай 12» была представлена новая модификация спецтехники с крано-манипуляторной установкой. Автомобиль предназначен для транспортировки грузов и проведения погрузочно-разгрузочных работ без привлечения дополнительного оборудования.