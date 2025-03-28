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Грузовик «Валдай 12» получил новую версию с отвалом

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Фото: СТТ
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Бескапотный грузовик «Валдай 12» получил новую модификацию, на его шасси построили компактную модель комбинированной дорожной машины (КДМ). Проектом компания «Современные транспортные технологии» занималась совместно с производителем коммунальной техники «Завод КДМ», говорится в сообщении дистрибьютора, которое поступило «Известиям» 28 марта.

В зимнее время автомобиль используется для уборки снега и ледяной крошки, обработки поверхностей антигололедными реагентами, засыпки обледеневших участков песком. В теплое время года КДМ осуществляет полив и мойку дорожного полотна, уборку мусора с проезжей части, мойку дорожных знаков и других элементов дорожной инфраструктуры.

Для борьбы со снегом использован специально разработанный для компактных КДМ поворотный отвал с шириной обрабатываемой полосы от 2,7 до 3,2 м. Рабочий угол отвала составляет 30 градусов. Предусмотрены баки для жидких реагентов (4 куб. м) и система автоматического дозирования смеси. Рабочая скорость КДМ составляет 20–40 км/ч, а при работе подметальной щетки — до 25 км/ч. Управление навесным оборудованием осуществляется с пульта из кабины водителя.

КДМ создана на базе самого короткого варианта шасси «Валдай 12» (колесная база — 3310 мм). Машина комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л. с., 662 Нм) с шестиступенчатой коробкой передач, кабина трехместная. Заказчик может выбрать один из вариантов кузова и отвала: они могут быть изготовлены или металла либо из современных композитных материалов.

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Помимо КДМ, на шасси «Валдай 12» выпускаются промтоварные, изотермические, рефрижераторные и мультитемпературные фургоны, европлатформы, бортовые грузовики с КМУ, самосвалы, эвакуаторы, мусоровозы, бункеровозы, топливозаправщики и другие варианты спецтехники.

25 марта на базе шасси «Валдай 12» была представлена новая модификация спецтехники с крано-манипуляторной установкой. Автомобиль предназначен для транспортировки грузов и проведения погрузочно-разгрузочных работ без привлечения дополнительного оборудования.

20 марта в Нижнем Новгороде стартовало производство нового бескапотного грузового автомобиля «Валдай 18». Он предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, коммунальных служб, решения различных хозяйственных и деловых задач в городской среде.

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