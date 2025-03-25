Новую версию грузовика «Валдай 12» представили в России
На базе шасси «Валдай 12» построена новая модификация спецтехники с крано-манипуляторной установкой. Автомобиль предназначен для транспортировки грузов и проведения погрузочно-разгрузочных работ без привлечения дополнительного оборудования. Машины такого типа востребованы в логистике, строительстве, коммунальных службах, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии» («СТТ»), которое поступило «Известиям» 25 марта.
Модификация создана на основе длиннобазного шасси «Валдай 12». При длине автомобиля 9153 мм его радиус разворота составляет 8,4 м. Машина оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л. с.; 662 Нм) в паре с шестиступенчатой коробкой передач.
Автомобиль комплектуется тросовой четырехсекционной крано-манипуляторной установкой. Общая масса перевозимого груза — до 5120 кг. Максимальный вылет стрелы — 10,25 м, минимальный — 2,5 м. Грузоподъемность на максимальном вылете — 400 кг, на минимальном — 3200 кг. Бортовая платформа позволяет разместить до 14 стандартных европалет.
Выпуском машин на базе различных моделей семейства «Валдай», линейки самосвалов, эвакуаторов, пищевых и топливных цистерн, а также коммунальных автомобилей на шасси «Газон Next» и «Газель NEXT» занимается Саранский завод автосамосвалов.
20 марта в Нижнем Новгороде стартовало производство нового бескапотного грузового автомобиля «Валдай 18». Он предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, коммунальных служб, решения различных хозяйственных и деловых задач в городской среде.
17 марта Саранский завод автосамосвалов совместно с СТТ представил самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля «Валдай 12».