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В России начали выпуск новых грузовиков «Валдай 18»

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Фото: СТТ
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В Нижнем Новгороде стартовало производство нового бескапотного грузового автомобиля «Валдай 18». Он предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, коммунальных служб, решения различных хозяйственных и деловых задач в городской среде. Об этом говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии» (СТТ), которое поступило «Известиям» 20 марта.

Производством грузовика занимается компания «Нижегородские грузовые автомобили». Новая модель семейства «Валдай» производится по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с уже известной моделью «Валдай 45».

При полной массе 18 т автомобиль располагает грузоподъемностью до 12,2 т. Колесная база может варьироваться от 4,8 до 6,1 м по желанию заказчика в зависимости от требуемых надстроек. При выборе самой длинной колесной базы максимальная длина фургона составит 8,7 м, что позволяет разместить в кузове 20 стандартных европалет.

В базовой комплектации «Валдай 18» оборудован задней пневматической подвеской, силовая установка состоит из дизельного 6,7-литрового двигателя стандарта Евро-5 мощностью 261 л.с. (956 Нм) и 8-ступенчатой механической коробки передач. Объем топливного бака (450 л) производитель называем самым большим в этом классе автомобилей.

Другие преимущества новинки — это удобство посадки и высадки, широкая площадь остекления и набор из шести зеркал, кондиционер, автономный отопитель и многослойная термоизоляция, подрессоренное сиденье водителя с четырьмя направлениями регулировки, рулевая колонка с регулировкой в двух плоскостях, полноценное спальное место, раскладной столик, большое количество ниш, полок и ящиков для хранения личных вещей и крючки для одежды.

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17 марта в России представили самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля «Валдай 12». Автомобиль предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельскохозяйственной отрасли и в коммунальной сфере.

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