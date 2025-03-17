Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников ВСУ
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Новый самосвал на базе «Валдая 12» представили в России

0
EN
Фото: ГК СТТ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Саранский завод автосамосвалов (САЗ) совместно с группой компаний «Современные транспортные технологии» (ГК СТТ) представил самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля «Валдай 12». Автомобиль предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельскохозяйственной отрасли и в коммунальной сфере, говорится в сообщении ГК СТТ, которое поступило «Известиям» 17 марта.

Цельнометаллическая платформа с возможностью разгрузки на три стороны позволяет ускорить работу и избежать ненужного маневрирования. Объем грузовой платформы составляет 6,38 куб. м, применение комплектов надставных бортов позволяет увеличить его более чем в два раза (до 15,3 куб. м). Грузоподъемность машины составляет 6590 кг. Платформа приводится в действие гидравлическим опрокидывающим устройством с телескопическим четырехзвенным гидроцилиндром производства САЗ.

Автомобиль создан на базе среднеразмерного шасси «Валдая 12» (колесная база — 3860 мм). При общей длине автомобиля 6808 мм максимальный радиус разворота составляет 6,5 м, этот показатель называют лучшим в своем классе. «Валдай 12» комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л.с.; 662 Нм) в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Самосвал оснащен задней пневмоподвеской и малолистовыми передними рессорами, а также пневматической тормозной системой. В кабине предусмотрено три места.

САЗ занимается выпуском самосвалов, эвакуаторов, пищевых и топливных цистерн, а также коммунальных автомобилей на шасси «Газона Next», «Газели Next» и различных моделей семейства «Валдай».

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

19 февраля ГК СТТ сообщила, что в России стартовали продажи нового полноприводного минивэна «Соболь NN 4×4». Под капотом установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 л.с. (420 Нм), в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

«Соболь NN 4×4» оснащен системой полного привода Part-Time. Она позволяет подключать переднюю ось при движении по скользким поверхностям или бездорожью, а на дорогах с хорошим покрытием крутящий момент передается только на задние колеса.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025