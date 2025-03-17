Новый самосвал на базе «Валдая 12» представили в России

Саранский завод автосамосвалов (САЗ) совместно с группой компаний «Современные транспортные технологии» (ГК СТТ) представил самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля «Валдай 12». Автомобиль предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельскохозяйственной отрасли и в коммунальной сфере, говорится в сообщении ГК СТТ, которое поступило «Известиям» 17 марта.

Цельнометаллическая платформа с возможностью разгрузки на три стороны позволяет ускорить работу и избежать ненужного маневрирования. Объем грузовой платформы составляет 6,38 куб. м, применение комплектов надставных бортов позволяет увеличить его более чем в два раза (до 15,3 куб. м). Грузоподъемность машины составляет 6590 кг. Платформа приводится в действие гидравлическим опрокидывающим устройством с телескопическим четырехзвенным гидроцилиндром производства САЗ.

Автомобиль создан на базе среднеразмерного шасси «Валдая 12» (колесная база — 3860 мм). При общей длине автомобиля 6808 мм максимальный радиус разворота составляет 6,5 м, этот показатель называют лучшим в своем классе. «Валдай 12» комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л.с.; 662 Нм) в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Самосвал оснащен задней пневмоподвеской и малолистовыми передними рессорами, а также пневматической тормозной системой. В кабине предусмотрено три места.

САЗ занимается выпуском самосвалов, эвакуаторов, пищевых и топливных цистерн, а также коммунальных автомобилей на шасси «Газона Next», «Газели Next» и различных моделей семейства «Валдай».

19 февраля ГК СТТ сообщила, что в России стартовали продажи нового полноприводного минивэна «Соболь NN 4×4». Под капотом установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 л.с. (420 Нм), в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

«Соболь NN 4×4» оснащен системой полного привода Part-Time. Она позволяет подключать переднюю ось при движении по скользким поверхностям или бездорожью, а на дорогах с хорошим покрытием крутящий момент передается только на задние колеса.