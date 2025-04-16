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Новую пожарную машину на базе грузовика «Валдай 12» представили в РФ

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Фото: СТТ
dzen
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На шасси среднетоннажного грузовика «Валдай 12» построили новый пожарный автомобиль. Модель отличается маневренностью и небольшими габаритами, говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии», которое поступило «Известиям» 16 апреля.

Пожарный автомобиль разработан совместно с компанией РМ КПГ. Он оборудован цистерной для воды объемом 2 куб. м и баком для пенообразователя вместимостью 140 л. Комбинированный пожарный насос позволяет тушить возгорание как с помощью обычных стволов нормального давления, так и тонко-распределенными струями. Это обеспечивает экономный расход воды при повышенных огнетушащих свойствах, осаждение дыма, а также возможность тушить пожары в зданиях повышенной этажности.

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Фото: СТТ

Кабина соединена с надстройкой, позволяющей пожарным передвигаться внутри салона и вставать в полный рост. Она вмещает пять человек боевого расчета в полной амуниции и выполнена из жаростойких, легких и ударопрочных композитных материалов, отметили в компании.

Пожарная надстройка установлена на длиннобазном шасси «Валдай 12» (8 м в длину). Высокий угол поворота передних колес (50°) и радиус разворота в 8,4 м позволяют работать в узких проездах и в загруженных транспортом городских дворах, а также на складах и производственных территориях. Высота модели не превышает 2,8 м. Автомобиль оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л.с.; 662 Нм) в паре с 6-ступенчатой трансмиссией.

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Ранее, 11 апреля, в России представили новую модель автотопливозаправщика, изготовленную на шасси бескапотного грузовика «Валдай 12». Такая техника предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов, заправки спецтехники в точке эксплуатации и домовладений.

28 марта бескапотный грузовик «Валдай 12» получил новую модификацию, на его шасси построили компактную модель комбинированной дорожной машины (КДМ). В зимнее время автомобиль используется для уборки снега и ледяной крошки, обработки поверхностей антигололедными реагентами, засыпки обледеневших участков песком. В теплое время КДМ осуществляет полив и мойку дорожного полотна.

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