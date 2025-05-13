Реклама
Прямой эфир
Мир
Американские военные нанесли ракетные удары по ячейке ИГ в Сомали
Мир
Республиканцы внесли в конгресс масштабный налоговый законопроект
Мир
Более 50 детей в Газе погибли от голода из-за блокады Израиля
Мир
В Лондоне шестерых болгар осудили за якобы шпионаж в пользу России
Политика
В Минфине заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления
Мир
В Сомали вооруженные люди взяли в заложники не менее 130 человек
Мир
Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории
Мир
Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Происшествия
В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом
Мир
В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Мир
Власти Пакистана заявили о завершении военной операции против Индии
Мир
Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России
Мир
Посол Андреев заявил о прекращении работы РФ и Польши в Калининградской области
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

Несущий Каракас: Венесуэла расширяет прием российских карт

Страны также обсуждают возможность их выпуска на территории республики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва и Каракас обсуждают расширение приема карт российской платежной системы «Мир» в Венесуэле, а также изучают возможность их выпуска местными банками. Об этом «Известиям» сообщил посол Сергей Мелик-Багдасаров. Важным итогом государственного визита лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро в РФ, приуроченного к празднованиям Дня Победы, стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Оно, как утверждают в экспертном сообществе, продемонстрировало, что Каракас относится к рангу ключевых российских партнеров в Латинской Америке. Об усилении российско-венесуэльского сотрудничества и ключевых пунктах двустороннего соглашения — в эксклюзивном материале «Известий».

Где можно расплатиться картой «Мир» в Латинской Америке

Москва и Каракас обсуждают увеличение числа пунктов приема карт российской системы «Мир» на территории Венесуэлы. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в латиноамериканском государстве Сергей Мелик-Багдасаров.

— Этот вопрос, конечно, на повестке дня стоит, и количество пунктов, где принимают нашу карту «Мир», растет день ото дня. Президент Мадуро сказал, что сегодня таких точек 25 тыс. Со своей стороны могу сказать, что сотрудники посольства в каждом возможном месте проверяют работу карт «Мир», и с каждым днем мы узнаем о всё большем количестве точек, где их принимают. Эта перспектива имеется, и наши туристы, да и члены различных делегаций будут всё больше использовать наши карты в Венесуэле. Работа ведется, и у нее большие перспективы, — обратил внимание дипломат.

Банковские терминалы Венесуэлы начали принимать карты «Мир» в 2023 году. Президент Николас Мадуро тогда отметил, что внедрение российской платежной системы в финансовую структуру страны помогает реализации плана дедолларизации экономики Боливарианской Республики.

Сейчас возможность оплаты российскими картами «Мир» в Латинской Америке имеется еще на Кубе и в Никарагуа. В Манагуа в 2024 году появился банкомат, который дает возможность снимать деньги в иностранной валюте с карт «Мир».

Кроме этого, по словам посла, стороны говорят о возможности выпуска карт российской платежной системы «Мир» банками Венесуэлы.

— Эти вопросы обсуждаются, но это технические моменты, которые лежат в плоскости переговоров между нашими финансовыми учреждениями, — уточнил дипломат.

Что дает соглашение о стратегическом партнерстве

Итогом государственного визита венесуэльской делегации в Россию на прошлой неделе стало подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

«Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, стал первым столь важным соглашением, заключенным латиноамериканской страной [с РФ]», — рассказал журналистам 7 мая глава МИД республики Иван Хиль Пинто.

Документ, подписанный Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, содержит 25 статей. Стороны, например, обязались взаимодействовать на международных площадках, продвигать неукоснительное соблюдение норм международного права всеми членами мирового сообщества, осуждать односторонние санкции, а также регулярно проводить встречи на высоком и высшем уровне.

— Вопросы двусторонних контактов на высшем и высоком уровне традиционно прорабатываются по дипломатическим каналам, — подчеркнул посол РФ в Венесуэле.

Важным направлением сотрудничества будет энергетическая сфера. Стороны рассчитывают вместе работать над разведкой и разработкой новых месторождений нефти и природного газа, повышать отдачу месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, а также совместно развивать взаимодействие в сфере электроэнергетики.

«Компании из России и Венесуэлы уже активно работают вместе. В Венесуэле долгие годы проводятся разнообразные операции в сферах разработки, производства и использования ископаемого топлива, а после подписания этого соглашения о стратегическом партнерстве мы сможем «нажать на газ» и активнее продвинуться в реализации совместных проектов, это поможет нам удалить какие-либо препятствия», — сообщил ранее в интервью «Известиям» глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Кроме этого, Россия и Венесуэла договорились развивать устойчивую к внешним ограничениям транспортно-логистическую инфраструктуру для осуществления перевозок грузов по воздуху и по морю.

Другой важной областью сотрудничества станет военно-техническое взаимодействие. РФ и Венесуэла обязались совершенствовать связи в сфере обороны для поддержания региональной и глобальной безопасности. В этой области у стран уже есть значительный прогресс. В Боливарианской Республике работает представительство «Ростеха», обеспечивая интересы «Рособоронэкспорта», а в марте 2019 года в стране был открыт тренировочный вертолетный центр для обучения летчиков управлению вертолетами Ми.

В соответствии с текстом соглашения Москва и Каракас также будут усиливать сотрудничество в области здравоохранения, СМИ, образования и культуры.

— Заключение договора продемонстрировало, что Каракас относится к рангу ключевых российских партнеров в Латинской Америке. Документ призван зафиксировать высокий уровень отношений и наметить новые направления сотрудничества. Среди них — создание альтернативной системы страхования нефтеперевозок, а также формирование независимой двусторонней финансовой инфраструктуры. Кроме того, товарооборот между странами по итогам прошедшего года увеличился на 64%, до $200 млн, однако эта цифра всё еще не соответствует потенциалу обеих экономик, — сказал «Известиям» эксперт по Латинской Америке Тимур Альмуков.

Помимо Венесуэлы, к категории стратегических партнеров РФ относятся отношения с Бразилией, Аргентиной, Кубой, Никарагуа, Боливией, Перу, Чили и Эквадором, говорит эксперт. Содержание каждого из партнерств меняется от страны к стране: в случае с Эквадором и Боливией акцент делается на крупных экономических проектах, в то время как с Кубой и Никарагуа — на схожести взглядов на международную обстановку, подчеркивает Тимур Альмуков. Что касается возможности расширения этой категории, то сейчас этим параметрам в наибольшей степени соответствует Мексика, демонстрирующая схожесть позиций с Россией по ряду вопросов международной повестки дня, резюмировал эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025