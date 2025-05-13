Несущий Каракас: Венесуэла расширяет прием российских карт

Москва и Каракас обсуждают расширение приема карт российской платежной системы «Мир» в Венесуэле, а также изучают возможность их выпуска местными банками. Об этом «Известиям» сообщил посол Сергей Мелик-Багдасаров. Важным итогом государственного визита лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро в РФ, приуроченного к празднованиям Дня Победы, стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Оно, как утверждают в экспертном сообществе, продемонстрировало, что Каракас относится к рангу ключевых российских партнеров в Латинской Америке. Об усилении российско-венесуэльского сотрудничества и ключевых пунктах двустороннего соглашения — в эксклюзивном материале «Известий».

Где можно расплатиться картой «Мир» в Латинской Америке

Москва и Каракас обсуждают увеличение числа пунктов приема карт российской системы «Мир» на территории Венесуэлы. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в латиноамериканском государстве Сергей Мелик-Багдасаров.

— Этот вопрос, конечно, на повестке дня стоит, и количество пунктов, где принимают нашу карту «Мир», растет день ото дня. Президент Мадуро сказал, что сегодня таких точек 25 тыс. Со своей стороны могу сказать, что сотрудники посольства в каждом возможном месте проверяют работу карт «Мир», и с каждым днем мы узнаем о всё большем количестве точек, где их принимают. Эта перспектива имеется, и наши туристы, да и члены различных делегаций будут всё больше использовать наши карты в Венесуэле. Работа ведется, и у нее большие перспективы, — обратил внимание дипломат.

Банковские терминалы Венесуэлы начали принимать карты «Мир» в 2023 году. Президент Николас Мадуро тогда отметил, что внедрение российской платежной системы в финансовую структуру страны помогает реализации плана дедолларизации экономики Боливарианской Республики.

Сейчас возможность оплаты российскими картами «Мир» в Латинской Америке имеется еще на Кубе и в Никарагуа. В Манагуа в 2024 году появился банкомат, который дает возможность снимать деньги в иностранной валюте с карт «Мир».

Кроме этого, по словам посла, стороны говорят о возможности выпуска карт российской платежной системы «Мир» банками Венесуэлы.

— Эти вопросы обсуждаются, но это технические моменты, которые лежат в плоскости переговоров между нашими финансовыми учреждениями, — уточнил дипломат.

Что дает соглашение о стратегическом партнерстве

Итогом государственного визита венесуэльской делегации в Россию на прошлой неделе стало подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

«Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, стал первым столь важным соглашением, заключенным латиноамериканской страной [с РФ]», — рассказал журналистам 7 мая глава МИД республики Иван Хиль Пинто.

Документ, подписанный Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, содержит 25 статей. Стороны, например, обязались взаимодействовать на международных площадках, продвигать неукоснительное соблюдение норм международного права всеми членами мирового сообщества, осуждать односторонние санкции, а также регулярно проводить встречи на высоком и высшем уровне.

— Вопросы двусторонних контактов на высшем и высоком уровне традиционно прорабатываются по дипломатическим каналам, — подчеркнул посол РФ в Венесуэле.

Важным направлением сотрудничества будет энергетическая сфера. Стороны рассчитывают вместе работать над разведкой и разработкой новых месторождений нефти и природного газа, повышать отдачу месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, а также совместно развивать взаимодействие в сфере электроэнергетики.

«Компании из России и Венесуэлы уже активно работают вместе. В Венесуэле долгие годы проводятся разнообразные операции в сферах разработки, производства и использования ископаемого топлива, а после подписания этого соглашения о стратегическом партнерстве мы сможем «нажать на газ» и активнее продвинуться в реализации совместных проектов, это поможет нам удалить какие-либо препятствия», — сообщил ранее в интервью «Известиям» глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Кроме этого, Россия и Венесуэла договорились развивать устойчивую к внешним ограничениям транспортно-логистическую инфраструктуру для осуществления перевозок грузов по воздуху и по морю.

Другой важной областью сотрудничества станет военно-техническое взаимодействие. РФ и Венесуэла обязались совершенствовать связи в сфере обороны для поддержания региональной и глобальной безопасности. В этой области у стран уже есть значительный прогресс. В Боливарианской Республике работает представительство «Ростеха», обеспечивая интересы «Рособоронэкспорта», а в марте 2019 года в стране был открыт тренировочный вертолетный центр для обучения летчиков управлению вертолетами Ми.

В соответствии с текстом соглашения Москва и Каракас также будут усиливать сотрудничество в области здравоохранения, СМИ, образования и культуры.

— Заключение договора продемонстрировало, что Каракас относится к рангу ключевых российских партнеров в Латинской Америке. Документ призван зафиксировать высокий уровень отношений и наметить новые направления сотрудничества. Среди них — создание альтернативной системы страхования нефтеперевозок, а также формирование независимой двусторонней финансовой инфраструктуры. Кроме того, товарооборот между странами по итогам прошедшего года увеличился на 64%, до $200 млн, однако эта цифра всё еще не соответствует потенциалу обеих экономик, — сказал «Известиям» эксперт по Латинской Америке Тимур Альмуков.

Помимо Венесуэлы, к категории стратегических партнеров РФ относятся отношения с Бразилией, Аргентиной, Кубой, Никарагуа, Боливией, Перу, Чили и Эквадором, говорит эксперт. Содержание каждого из партнерств меняется от страны к стране: в случае с Эквадором и Боливией акцент делается на крупных экономических проектах, в то время как с Кубой и Никарагуа — на схожести взглядов на международную обстановку, подчеркивает Тимур Альмуков. Что касается возможности расширения этой категории, то сейчас этим параметрам в наибольшей степени соответствует Мексика, демонстрирующая схожесть позиций с Россией по ряду вопросов международной повестки дня, резюмировал эксперт.