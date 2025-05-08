«Мы пригласили российские компании локализовать производство в Венесуэле»
Выпуск российских автомобилей может быть запущен в будущем в Венесуэле, страна также приглашает российские компании локализовать свои производства в Боливарианской Республике. Об этом «Известиям» заявил глава МИД латиноамериканского государства Иван Хиль Пинто. Сразу после встречи Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле 7 мая глава венесуэльской дипломатии поделился с журналистами деталями соглашения о стратегическом партнерстве, которое подписали президенты. Среди прочего Москва и Каракас планируют усилить сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности и производстве лекарств. Об инвестиционном потенциале Венесуэлы, планах стать частью БРИКС и ожиданиях от нового соглашения — в эксклюзивном интервью Ивана Хиля Пинто «Известиям».
«Мы задекларировали наш альянс с Россией на стратегическом уровне»
— 7 мая по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Боливарианская Республика стала первой страной в Латинской Америке, с кем Москва вышла на такой уровень сотрудничества. Президент России среди перспективных направлений для сотрудничества выделил энергетику, транспорт, фармацевтику, логистику, здравоохранение и гуманитарную составляющую. Планируют ли стороны после подписания соглашения активнее сотрудничать в нефтегазовой области?
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве, 7 мая 2025 года
— Компании из России и Венесуэлы уже активно работают вместе. В Венесуэле долгие годы проводятся разнообразные операций в сферах разработки, производства и использования ископаемого топлива, а после подписания этого соглашения о стратегическом партнерстве мы сможем «нажать на газ» и активнее продвинуться в реализации совместных проектов, это поможет нам удалить какие-либо препятствия.
Мы задекларировали наш альянс с Россией на стратегическом уровне. Мы ожидаем инвестиций, ожидаем, что в Венесуэлу прибудут вложения не только в энергетический сектор, но и в проекты, связанные с продовольствием, фармацевтикой, промышленностью. Соглашение достаточно объемное и будет способствовать тому, чтобы правительства обеих стран поддерживали все инициативы как частных компаний, так и государственных.
«Мы чувствуем себя частью БРИКС»
— Говоря об усилении взаимодействия между Россией и Венесуэлой в экономической сфере, рассматривает ли ваша страна возможность локализовать российские производства?
— Да, об этом мы тоже говорили. О сотрудничестве в вопросах промышленности, автопромышленности, производства лекарств. Венесуэла полностью снабжается продукцией крупных российских фармацевтических компаний, и сейчас они начинают искать возможности обосноваться в Венесуэле.
У нас есть технические возможности для фармацевтической промышленности, и они постоянно растут. Венесуэла — активно развивающаяся страна. Мы пригласили российские компании локализовать производство в нашей стране не только для того, чтобы работать на венесуэльском рынке, но и для того, чтобы закрывать потребности рынков других стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
— То есть в будущем возможен и выпуск российских автомобилей в Венесуэле?
— Конечно, это будет возможно.
— Последняя встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялась в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани. Тогда Венесуэла рассчитывала получить статус партнера, но этого не произошло из-за отсутствия консенсуса между членами объединения. Россия тогда поддержала кандидатуру вашей страны. Продолжает ли Каракас сохранять интерес к сотрудничеству с БРИКС? Предпринимаете ли вы какие-то действия для того, чтобы добиться присоединения к объединению?
— Венесуэла работает со всеми партнерами БРИКС. У нас есть также стратегический альянс высочайшего уровня с Китаем, у нас уже более 20 лет есть стратегическое сотрудничество с Ираном. Теперь мы находимся в кооперации с Россией.
Венесуэла — это страна, которая находится в стратегическом сотрудничестве с большинством стран из БРИКС. Нам близки идеи БРИКС, и мы будем продолжать работать, продвигая проекты, способствуя построению финансовых механизмов, солидарности, развитию наших экономик. Мы чувствуем себя частью БРИКС и будем продолжать работать в этом направлении.