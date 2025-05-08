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«Мы пригласили российские компании локализовать производство в Венесуэле»

Глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто — о деталях соглашения о стратегическом партнерстве с РФ и интересе к БРИКС
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Выпуск российских автомобилей может быть запущен в будущем в Венесуэле, страна также приглашает российские компании локализовать свои производства в Боливарианской Республике. Об этом «Известиям» заявил глава МИД латиноамериканского государства Иван Хиль Пинто. Сразу после встречи Владимира Путина и Николаса Мадуро в Кремле 7 мая глава венесуэльской дипломатии поделился с журналистами деталями соглашения о стратегическом партнерстве, которое подписали президенты. Среди прочего Москва и Каракас планируют усилить сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности и производстве лекарств. Об инвестиционном потенциале Венесуэлы, планах стать частью БРИКС и ожиданиях от нового соглашения — в эксклюзивном интервью Ивана Хиля Пинто «Известиям».

«Мы задекларировали наш альянс с Россией на стратегическом уровне»

— 7 мая по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Боливарианская Республика стала первой страной в Латинской Америке, с кем Москва вышла на такой уровень сотрудничества. Президент России среди перспективных направлений для сотрудничества выделил энергетику, транспорт, фармацевтику, логистику, здравоохранение и гуманитарную составляющую. Планируют ли стороны после подписания соглашения активнее сотрудничать в нефтегазовой области?

Президент РФ Владимир Путин и Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве. 7 мая 2025 года

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве, 7 мая 2025 года

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— Компании из России и Венесуэлы уже активно работают вместе. В Венесуэле долгие годы проводятся разнообразные операций в сферах разработки, производства и использования ископаемого топлива, а после подписания этого соглашения о стратегическом партнерстве мы сможем «нажать на газ» и активнее продвинуться в реализации совместных проектов, это поможет нам удалить какие-либо препятствия.

Справка «Известий»

Венесуэла — мировой лидер по разведанным запасам нефти. По данным ОПЕК за 2024 год, на долю Боливарианской Республики приходится 303,01 млрд баррелей, что составляет примерно пятую часть от мировых запасов топлива.

Мы задекларировали наш альянс с Россией на стратегическом уровне. Мы ожидаем инвестиций, ожидаем, что в Венесуэлу прибудут вложения не только в энергетический сектор, но и в проекты, связанные с продовольствием, фармацевтикой, промышленностью. Соглашение достаточно объемное и будет способствовать тому, чтобы правительства обеих стран поддерживали все инициативы как частных компаний, так и государственных.

Нефть
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Справка «Известий»

В тексте соглашения между Россией и Венесуэлой говорится о сотрудничестве по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе. Предполагается также, что Москва и Каракас будут развивать взаимодействие в сфере электроэнергетики.

«Мы чувствуем себя частью БРИКС»

— Говоря об усилении взаимодействия между Россией и Венесуэлой в экономической сфере, рассматривает ли ваша страна возможность локализовать российские производства?

— Да, об этом мы тоже говорили. О сотрудничестве в вопросах промышленности, автопромышленности, производства лекарств. Венесуэла полностью снабжается продукцией крупных российских фармацевтических компаний, и сейчас они начинают искать возможности обосноваться в Венесуэле.

лекарства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У нас есть технические возможности для фармацевтической промышленности, и они постоянно растут. Венесуэла — активно развивающаяся страна. Мы пригласили российские компании локализовать производство в нашей стране не только для того, чтобы работать на венесуэльском рынке, но и для того, чтобы закрывать потребности рынков других стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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— То есть в будущем возможен и выпуск российских автомобилей в Венесуэле?

— Конечно, это будет возможно.

машины
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

— Последняя встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялась в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани. Тогда Венесуэла рассчитывала получить статус партнера, но этого не произошло из-за отсутствия консенсуса между членами объединения. Россия тогда поддержала кандидатуру вашей страны. Продолжает ли Каракас сохранять интерес к сотрудничеству с БРИКС? Предпринимаете ли вы какие-то действия для того, чтобы добиться присоединения к объединению?

— Венесуэла работает со всеми партнерами БРИКС. У нас есть также стратегический альянс высочайшего уровня с Китаем, у нас уже более 20 лет есть стратегическое сотрудничество с Ираном. Теперь мы находимся в кооперации с Россией.

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Венесуэла — это страна, которая находится в стратегическом сотрудничестве с большинством стран из БРИКС. Нам близки идеи БРИКС, и мы будем продолжать работать, продвигая проекты, способствуя построению финансовых механизмов, солидарности, развитию наших экономик. Мы чувствуем себя частью БРИКС и будем продолжать работать в этом направлении.

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