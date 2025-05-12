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ОАК передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С

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Фото: Минобороны РФ
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе корпорации в Telegram-канале.

«ОАК передала Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — указано в сообщении.

По данным ОАК, пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) отмечают положительные летные характеристики самолета. При этом они соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия, а также для приоритетного контроля воздушного пространства.

Истребитель Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток, а также для работы в сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

Кроме того, в компании уточнили, что в производстве также находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха добавил, что корпорация активно обеспечивает поставки боевой авиатехники по программе текущего года.

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19 апреля ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Бомбардировщик предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, защищенных системой противовоздушной обороны. Он может также использоваться в целях выполнения задач воздушной разведки.

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