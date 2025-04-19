ОАК передала Минобороны РФ партию новых бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны РФ партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Telegram-канале корпорации.
«ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — уточнили в пресс-службе.
Как отметил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, истребитель составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Прозванный боевым селезнем, он является лучшим самолетом в своем классе.
Бомбардировщик предназначен для поражения наземных, наводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, защищенных системой противовоздушной обороны. Он может также использоваться в целях выполнения задач воздушной разведки.
Ранее, 31 марта, самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес бомбовый удар по расположению опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры выполнения боевого задания показало Минобороны РФ.