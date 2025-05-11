Мы будем водить самолеты: как тренируют российских пилотов

Авиакомпании конкурируют за персонал и вкладывают немалые средства в повышение их квалификации, например в тренировки пилотов на симуляторах. Во время таких занятий в кабине тренажера отрабатываются возможные в полете форс-мажорные ситуации. Пилоты должны правильно отреагировать на отказ двигателя, проблемы с электрикой, вывести самолета из сложного пространственного положения. «Известия» «слетали» в Турцию с экипажем Boeing и в Минводы на Superjet и убедились, что российские пилоты учатся усердно.

Учись, пилот, два раза в год

Огромная высокая белая капсула, похожая на космический корабль, почти бесшумно двигается из стороны в сторону под потолком ангара со стеклянным фасадом. Ее движения хаотичны только на первый взгляд, на самом деле они имитируют траекторию лайнера Superjet в полете. Внутри с шести утра работает экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings. Сегодня пилот Андрей Смирнов и его коллега Олег Пономарев проводят очередную практическую тренажерную сессию. В данную минуту они отрабатывают ситуации при резко изменившемся ветре — wind shear. В кабине сейчас темно, экипаж ведет судно по приборам, нажимает нужные кнопки на панели управления, следит за авионикой и за происходящим за бортом. Вместо штатных двух человек в кабине трое: «полет» на тренажере контролирует пилот-инструктор Евгений Алмазов. Перед ним экран со схематичным изображением полета и ряд программ, искусственно создающих пилотам различные нештатные ситуации.

Тренажер аварийно-спасательной подготовки для самолета SSJ-100 в авиационном учебном центре РАТА ПАО «Яковлев» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Современная российская система переподготовки пилотов кардинально изменилась два года назад: в 2023-м ее привели в соответствие с мировым стандартом Международной организации гражданской авиации (ICAO). Теперь пилот обязан владеть восемью основными компетенциями. Он должен быстро и четко применять все процедуры управления самолетом, уметь хорошо коммуницировать, управлять траекторией воздушного судна (ВС) автоматически, быть лидером и уметь работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях, справляться с рабочей нагрузкой.

Федеральными авиационными правилами определены обязательные процедуры для отработки ведения судна в нормальном и в особом режиме. Обучение составляет трехгодичный цикл и разбито на шесть сессий, каждый раз в учебной программе пилотов добавляются новые элементы. Учебная программа для пилотов на новые тренажерные занятия включает в себя обязательные учебные тренировки и дополнительные. Например, пилоты всегда будут отрабатывать отказ гидравлики в самолете, отказ одного или двух двигателей, невыдвижение шасси, разгерметизацию кабины или пожар. В учебном центре специально для экипажа могут вписать в учебную программу и новые учебные сессии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Каждый пилот проходит комплексное обучение, которое включает тысячи часов практических занятий, в том числе на тренажерах. Это позволяет подготовить пилота ко множеству нестандартных ситуаций, отработать действия до автоматизма — почти на уровне инстинктов. Например, в условиях плохой видимости или во время внезапного сдвига ветра при взлете или на посадке. Таким сценариям мы уделяем особенное внимание во время обучения. С помощью полнопилотажных тренажеров можно моделировать практически любые сценарии, так как они способны полностью имитировать условия полета. После прохождения подготовки на тренажере пилота ждет следующий этап — реальные полеты в опытном экипаже. К моменту, когда второй пилот будет готов стать командиром воздушного судна, он налетает уже несколько тысяч часов. Благодаря этому повышается комфорт и безопасность полетов — это главная задача всего экипажа, — рассказал пилот-инструктор авиакомпании Red Wings Евгений Алмазов.

Какие-то элементы отрабатывается раз в год, например ситуация ведения самолета при резком смещении ветрового потока wind shear. Какие-то ситуации отрабатываются чаще. Например, дважды в год пилоты разных самолетов в случае их опасного сближения в небе тренируются оперативно договориться о расхождении. Этот навык отрабатывается благодаря специальной системе расхождения самолетов в воздухе, которую в их среде принято называть TCAS.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Элементы для отработки добавляются в учебную программу согласно рекомендациям Росавиации и после авиакатастрофы. Например, после пожара пассажирского Superjet в Шереметьево было рекомендовано тренировать второго пилота отрабатывать управление судном в ручном режиме, чего раньше не делали. Вправе назначить экипажу элементы для отработки и пилот-инструктор. Во время учебно-тренировочных занятий на тренажере он управляет работой экипажа. Одним нажатием кнопки может, например, изменить день на ночь, и экипаж должен долететь до пункта назначения в темноте. А может заглушить оба двигателя, как сейчас. Пилот Андрей Смирнов уходит на второй круг, запрашивает посадку в аэропорту Минвод, разворачивает самолет и ведет его до нужной точки. Машина устрашающе гудит и покачивается, однако вместе со вторым пилотом они дотягивают ее до взлетно-посадочной полосы. Глухой имитируемый удар сотрясает имитируемую кабину. Машина едет еще несколько секунд и останавливается. Всё закончилось хорошо: пилоты дотянули до взлетно-посадочной и посадили самолет без потерь и аварий.

Купить. Установить. Обучить.

Квалификация пилотов — залог имиджа, репутации и прибыли авиакомпании-работодателя, поэтому последняя, как правило, не жалеет средств на образовательные цели персонала. Обычно тренажеры авиакомпании арендуют. Например, на базе дочернего общества ПАО «Яковлев» (ОАК РАТА) в Сколково находятся два таких. Этот учебный центр работает круглосуточно, и его руководитель Сергей Драч, рассказывая о работе организации, подчеркивает факт его полной загруженности. Здесь созданы все условия для тренировок российских экипажей на бортах российского производства. Есть даже муляж борта самолета для отработки действий экипажей в аварийных ситуациях, чтобы научиться эвакуировать пассажиров в момент пожара или десантирования в воду (для этого рядом с учебным центром есть целый бассейн с водой). Как правило, условия аварийных ситуаций близки к реальным. Из окон валит дым, или самолет трясет.

Авиационный учебный центр РАТА ПАО «Яковлев» в инновационном центре «Сколково» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это тренажер в текущем облике летающего воздушного судна SSJ-100 с иностранными комплектующими. Его закупила компания «Гражданские самолеты Сухого» в 2012 году для подготовки авиационного персонала авиакомпаний-эксплуатантов. Рядом стоит наш новый импортозамещенный тренажер, на котором в ближайшей перспективе начнется переобучение пилотов на полностью отечественный ближнемагистральный лайнер SJ-100, разработки ПАО «Яковлев». Кроме того, пустующее место между двумя тренажерами в будущем займет тренажер МС-21. В настоящее время ведется подготовка к запуску обучения на этот тип воздушного судна, — рассказал генеральный директор авиационного учебного центра РАТА Сергей Драч.

В этом учебном центре тренируются пилоты авиакомпаний, перевозящих пассажиров на отечественных самолетах, раньше в нем базировался учебный центр Boeing. В их число входят Red Wings, «Якутия», «Ямал», «Северсталь», «Азимут» и другие. Центр не единственный. Есть площадка в Шереметьево, есть учебные центры и в регионах. Например, «Уральские авиалинии» тренируют своих пилотов в Екатеринбурге. Почти ни у кого из авиакомпаний собственных тренажеров нет, и в этом смысле авиакомпания Azur Air выглядит подтверждающим это правило исключением. Пару лет назад Azur Air из-за рубежа в Россию доставила тренажер, имитирующий кабину самолетов семейства Boeing 757/767, пока это единственный в России тренажер для воздушных судов этих типов.

Тренажер установлен в тренажерном центре авиакомпании на территории Внуковского авиаремонтного завода №400 в Новой Москве. Благодаря сходству устройства кабины у самолетов Boeing 757 и Boeing 767 на одном тренажере можно моделировать полет обоих лайнеров. Полнопилотажный тренажер полностью воспроизводит кабину реального самолета, а также воссоздает атмосферу полета воздушного судна за счет двух специальных систем — подвижности и визуализации. Перед глазами у пилотов во время тренировки всегда расположен слайд аэропорта того или иного пункта назначения. Он появляется перед ними за счет компьютерной программы и целых трех проекторов, которые его выводят перед пилотами.

Обучение на комплексном пилотажном тренажере самолета Sukhoi Superjet 100 в авиационном учебном центре РАТА ПАО «Яковлев» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пилот, заместитель начальника эскадрильи авиакомпании Azur Air Олег Тимашов проверяет навигационные приборы на панели управления, высотомер, индикатор вертикальной скорости, указатели ориентации (искусственный горизонт). Его коллега Сергей Ченцов отмечает параметры на планшете. Самолет выруливает на взлетно-посадочную полосу и взлетает. Вернее, он взлетел бы, если бы оба пилота находились в настоящей кабине Boeing 747. Пилот-инструктор Искандер Ханзаров смотрит в свой планшет и «устраивает пожар» в механизмах самолета. На панели управления зажигается Fire. Пилоты нажимают нужные кнопки на панели управления. Через минуту пожар локализуется. Самолет ложится на курс. Через положенное время в окне появляется море, судно пролетает над ним, а затем «приземляется» в аэропорту Антальи.

Алгоритм действий пилотов продуман и доведен до автоматизма. Как правило, Тимашову и Ченцову нужно не более секунды, чтобы сориентироваться, что делать в любой нештатной ситуации, что неудивительно. Они пилотируют самолеты несколько десятков лет. Например, Тимашову 64 года, 40 из них он летает без серьезных аварий.

Конечно, мастерство приходит с практикой и опытом, который молодым пилотам Дмитрию Жолобову и Павлу Вячеславову, учащимся в классе теоретической подготовки Azur Air, еще предстоит наработать, но произойдет это не раньше, чем они изучат все тонкости управления самолета семейства Boeing в теории. Эти молодые люди в прошлом вторые пилоты и раньше летали на Bombardier и Ту-204, которые управлялись несколько иначе.

— Раньше я летал на самолете Ту-204, налет — 5100 часов, это немного. На Ту-204 три члена экипажа — два пилота и бортинженер. На Boeing 757 бортинженер не предполагается, и его функции распределяются между пилотами. Мне предстоит лично следить за работой приборов и их исправностью. Пока у нас теория. Скоро будем заниматься на тренажере, — говорит Павел.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инструктор тренажера, старший преподаватель Николай Грехов шутливо говорит, что ребятам для начала предстоит выучить наизусть несколько томов с теорией, а затем отшлифовать их в кабине теоретического класса на муляже, и, пока результат не станет отличным на этом этапе, к тренажеру даже не допустят.

Об эффективности этого обучения можно будет говорить не раньше, чем эти молодые пилоты окажутся в настоящей нештатной ситуации на борту и смогут выйти из нее. В этом есть определенные риски для авиакомпании, и она их трезво оценивает.