Вот Хургада: AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая, рассказал «Известиям» источник в самой авиакомпании. Факт пересмотра программы подтвердили в Росавиации и источник в Минтрансе. Причина — нехватка у перевозчика самолетов из-за вторичных санкций и задержка рейсов из-за угроз безопасности полетов. Как это изменит ситуацию для туристов с поездками в Египет — разбирались «Известия».

В чем причины сокращения рейсов из РФ в Египет

Египетская AlMasria Universal Airlines предупредила российские авиавласти о трудностях с работой на международных маршрутах. Наблюдаются систематические задержки рейсов, из-за чего программу полетов пришлось пересмотреть перед началом туристического сезона для трех отечественных туроператоров: Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour, рассказал «Известиям» источник в авиакомпании.

— Для Anex Tour сокращено 50% рейсов. В Шарм-эль-Шейх авиакомпания будет летать только пять раз в неделю. Для Fun & Sun сокращение отправлений самолетов составило 37%. AlMasria Universal Airlines может выполнять еженедельно только по семь рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Для Coral Travel египетский авиаперевозчик планирует сократить полеты на 21% (20 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 10 в Хургаду), — отметил он.

Всего сокращения составят 27%, добавил он.

По словам собеседника «Известий», отмененные рейсы будут перераспределены туроператорами между российскими и иностранными перевозчиками. Взять на себя нагрузку должны отечественные авиакомпании Azur, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также египетские — Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines. Причем расписание изменится уже с 20 мая, утверждает перевозчик.

— Росавиация договорилась с AlMasria Airlines о сокращении программы полетов в Россию. Теперь авиакомпания ее реализовывает, — отметил источник «Известий» в Минтрансе.

Полностью закрывать допуски авиакомпании не планируется, так как из-за этого могут пострадать пассажиры — билеты уже распроданы до середины лета и пересадить людей на другие рейсы не представляется возможным, отметил он.

Как рассказал «Известиям» источник в AlMasria Airlines, для обеспечения своих обязательств перед российскими пассажирами и снижения вероятности задержек других вылетов авиакомпания выделит два резервных самолета в Шарм-эль-Шейхе. Это Airbus A320 с вместимостью 180 мест и Boeing 737-400 с 168 креслами. Также AlMasria Universal подписала соглашение с Red Sea и Southwind о предоставлении резервных самолетов в экстренных случаях, чтобы не допустить срывов рейсов, добавил он.

Причиной пересмотра расписания собеседник в египетском перевозчике называет недружественные действия со стороны ЕС. По его словам, возможности по приобретению воздушных судов серьезно ограничены из-за санкций, поскольку лизинговые компании отклонили запросы авиакомпании на предоставление услуг аренды без обслуживания. Поэтому значительная часть финансовых ресурсов в размере около $100 млн пошла на приобретение четырех самолетов для эксплуатации на российском рынке: это два самолета Airbus A321 и два самолета Airbus A330, причем один лайнер ранее принадлежал итальянской Alitalia, добавил собеседник «Известий».

— После перечисления одного из платежей деньги были удержаны на депозитном счете, из-за того что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с РФ. Поэтому в эксплуатацию поступили лишь два самолета, да и то с задержкой более чем на 65 дней, — сказал он.

Помимо финансовых причин в египетском перевозчике отмечают таможенные правила в сочетании со строгими мерами безопасности в РФ. Так, применение разовых разрешений для использования воздушных зон российских аэропортов порой приводило к задержкам с отправлением рейсов из Египта как минимум на восемь часов, отметил источник в авиакомпании.

Также значительная часть задержек произошла из-за угроз безопасности полетов, связанных с беспилотниками и погодными условиями. Есть и проблемы с закупками запчастей, включая двигатели, из-за санкций в отношении РФ. Дополнительной проблемой стало хранение запчастей в российских аэропортах, отметил собеседник в AlMasria Universal Airlines.

В пресс-службе Росавиации сказали «Известиям», что, принимая во внимание периодические сбои в расписании, египетский перевозчик решил сократить количество своих рейсов в/из РФ по согласованию с туроператорами.

— Ситуация находится на контроле специалистов нашего ведомства. При этом агентство не ограничивало работу AlMasria Universal Airlines, — отметили там.

Справка «Известий» AlMasria Universal Airlines — это второй национальный перевозчик Египта. На российских маршрутах с 2007 года они осуществили более 4 тыс. рейсов из Египта в 16 различных аэропортов РФ и обратно.

«Известия» направили запросы в авиакомпании и туроператорам. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отказались от комментариев.

Как действуют вторичные санкции

— Вторичные санкции действительно накладываются на авиакомпании иностранных государств, но в РФ летают авиаперевозчики из трех десятков государств, и они давно адаптировались, — сказал «Известиям» главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров. — Возможно, что в данном случае ссылка на ограничительные меры при сокращении числа рейсов служит отговоркой.

Не исключено, что у египетских авиакомпаний просто есть сложности со своей бизнес-моделью. Возможно, они банально перепродают рейсы на более выгодные маршруты и ограничивают на менее выгодных, отметил эксперт.

— Санкции в отношении иностранных перевозчиков за работу с Россией действуют не всегда одинаково. Порой они применяются выборочно и без доказательств, по простому подозрению в связях с РФ, — рассказал «Известиям» основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Крупные страны, такие как Китай, имеют успешный опыт торговых войн и противостоят давлению, а у слабых получается не всегда. Российский туристический трафик для Египта важен, поэтому недружественные страны и стараются его ограничить, резюмировал эксперт.