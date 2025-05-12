В СБ сообщили о приглашении более 150 стран на встречу по безопасности в Москве
Представители более 150 стран были приглашены на ежегодную международную конференцию по безопасности в Москве которая пройдет 27–29 мая. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) России.
«27–29 мая 2025 года в Москве под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что для участия в форуме направлены приглашения в более чем 150 государств глобального Юга и Востока, а также в страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Кроме того, на мероприятие приглашены руководители более 20 международных организаций.
Шойгу 24 апреля анонсировал, что в конференции по безопасности в Москве примут участие свыше 150 стран. Он уточнил, что участники обсудят пути укрепление взаимодействия с государствами мирового большинства в сфере безопасности. Кроме того, на конференции будут представлены современные российские образцы вооружения, военной техники, а также продемонстрированы достижения в сфере информационной безопасности.