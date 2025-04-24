Более 150 стран примут участие в конференции по безопасности 27–29 мая в Москве
В ежегодной международной конференции по безопасности в Москве, организованную Советом безопасности (СБ) РФ, примут участие свыше 150 стран. Об этом 24 апреля заявил секретарь СБ России Сергей Шойгу.
Он отметил, что в этом году встреча высоких представителей пройдет с 27 по 29 мая. В ходе мероприятия участники обсудят пути укрепление взаимодействия с государствами мирового большинства в сфере безопасности.
По словам Шойгу, помимо пленарной сессии и круглого стола, на конференции будут представлены современные российские образцы вооружения, военной техники, продемонстрированы достижения в сфере информационной безопасности.
«Рассчитываем на участие представительных делегаций из более 150 государств», — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС.
Президент России Владимир Путин 28 марта обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.