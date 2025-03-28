Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР

Президент РФ Владимир Путин 28 марта обсудил с постоянными членами Совета безопасности России развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. <...> У нас докладчик — Лавров Сергей Викторович», — начал обсуждение глава государства.

Ранее, 24 марта, Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, заявил, что большинство стран Евразии, АТР, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки стремятся к самостоятельности. Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия заинтересована в суверенном, мирном и предсказуемом развитии демократических процессов и непринятии форм давления.