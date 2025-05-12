Карасин рассказал о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относится. Посмотрим, еще есть время, но это настораживает», — отметил дипломат.
От Запада исходят сигналы насчет ужесточения санкций, например, введение 17-го пакета, однако они понимают, что никакой изоляции РФ не получилось, отметил Карасин.
Россия предложила Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 мая в своем заявлении перед прессой.
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