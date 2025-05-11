Al Arabiya сообщил о нанесении авиацией Израиля ударов по йеменским портам

Израильская авиация нанесла удары по портам Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые расположены на берегу Красного моря в подконтрольной йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) провинции Эль-Ходейда в Йемене. Об этом 11 мая сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации издания, по порту Рас-Иса было нанесено не менее 10 ударов. Израильские военные объяснили, что эти порты используются йеменским движением для ведения боевых операций.

Кроме того, представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи призвал к эвакуации из трех портов в Йемене, подконтрольных хуситам, перед нанесением авиаударов.

«Мы настоятельно просим всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них в целях вашей собственной безопасности», — заявил Адраи на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Йеменское мятежное движение 9 мая нанесли удар по аэропорту Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Военные силы Йемена сообщили, что их ракетные войска провели высокоточную военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном регионе Яфа.