Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Вооруженные силы, сформированные йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом 9 мая сообщил телеканал Al Masirah.
Военные силы Йемена сообщили, что их ракетные войска провели высокоточную военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном регионе Яфа. В своем заявлении они подчеркнули, что эта операция является частью более широкой стратегии по введению зоны запрета полетов для израильского врага.
«Удар по аэропорту Лод «Бен-Гурион» является частью выполнения решения о запрете полетов против израильского врага», — заявили в военных силах Йемена.
Телеканал уточнил, что согласно информации израильских СМИ, в результате атаки все рейсы в аэропорту Бен-Гурион были приостановлены.
Йеменское мятежное движение 6 мая заявило, что намерено продолжать атаки по территории Израиля, пока он не прекратит операцию в секторе Газа. Как уточняется в заявлении хуситов, они готовы ко всему, поскольку имеют дело с противником, привыкшим совершать «военные преступления, геноцид и нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».