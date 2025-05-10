В Дахау на возложенных у мемориала венках России и Белоруссии срезали ленты
Неизвестные срезали ленты на венках, возложенных российскими и белорусскими дипломатами у мемориала на территории бывшего концлагеря Дахау на юге Германии. Об этом 9 мая сообщили в посольстве РФ в Берлине.
«К настоящему моменту кем-то срезаны российские и белорусские ленточки», — сообщают в посольстве.
Цветы были возложены 6 мая в рамках проведения памятных мероприятий на территории мемориального комплекса бывшего концлагеря Дахау. В годы Второй мировой войны там содержалось свыше 200 тыс. заключенных из 24 стран мира, включая граждан СССР.
В мероприятии принимали участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, генконсул Республики Беларусь в Мюнхене Кирилл Драгун, почетный консул России в Нюрнберге Андрей Фиксель, а также граждане России и Германии.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил 8 мая возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника советскому солдату в чешском городе Теплице. Уточнялось, что злоумышленники сбросили статую солдата с пьедестала и разбили ее.