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В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому солдату в Чехии. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Теплице вандалы разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии», — указано в сообщении.

В настоящее время глава СК поручил возбудить уголовное дело и совместно с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

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2 мая в Болгарии неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны. Целью вандалов стал памятник болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки Щ-211, в районе Камчии. Позднее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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