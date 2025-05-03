Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи актом вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в районе Камчии в Болгарии. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии», — указано в Telegram-канале.

Отмечается, что на памятнике разбита мраморная плита с надписью, а также он облит краской.

В настоящее время глава СК поручил возбудить уголовное дело и совместно с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

О том, что в Болгарии неизвестные совершили акт вандализма в отношении мемориала советским воинам, стало известно 2 мая. Целью вандалов стал памятник болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки Щ-211 в районе Камчии.