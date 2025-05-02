В Болгарии неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил лидер болгарской политической партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Целью вандалов стал памятник болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки Щ-211 в районе Камчии.

«К сожалению, подобная атака на антифашистский памятник совершается далеко не впервые, полагаю, что подобные нападения осуществляют одни и те же граждане», — сказал Костадинов ТАСС.

По словам политика, полиция на подобные случаи не реагирует. Активисты партии «Возрождение» приведут памятник в «относительный порядок» в ближайшие дни, добавил собеседник агентства.

Председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова также отметила, что отсутствие действий со стороны властей говорит об отношении Болгарии к истории.

«Жаль, что в нашей стране пытаются омрачить светлый праздник Победы», — призналась Тодорова.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что во Львове на «Холме славы» начали эксгумацию останков советских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, в беседе с «Известиями» заявила, что данный инцидент говорит об аморальной сущности киевского режима и его западных кураторов.