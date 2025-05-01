Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове
Эксгумация останков советских солдат на «Холме славы» во Львове говорит об аморальной сущности киевского режима и его западных кураторов. Об этом 1 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
«Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — отметила она.
О начале эксгумации останков советских солдат на «Холме славы» ранее в тот же день сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua». Уточняется, что по решению городского совета солдат перезахоронят на Голосковском кладбище.
Работы по переносу мемориала «Холм славы» начались 23 марта. Ожидается, что они продлятся около двух месяцев. Мемориал является одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины.