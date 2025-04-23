На Украине начались работы по переносу мемориала советским воинам «Холм славы»
В городе Львове на Украине начались работы по переносу мемориала советским воинам «Холм славы». Об этом 23 апреля сообщает украинское издание «Новости.Live».
«Работы согласованы Минкультом, а заказчиком выступает музей «Лычаковское кладбище». В рамках исследований и эксгумации останки, в частности, <разведчика> Николая Кузнецова <...>, перезахоронят на Голосковском кладбище», — отмечают в издании.
Ожидается, что работы будут идти около двух месяцев. Мемориал является одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины.
Ранее, 16 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс сноса памятников героям Великой Отечественной войны (ВОВ), который происходит на Украине при власти президента Владимира Зеленского, является античеловеческим и находится за гранью морали.