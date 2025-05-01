На Украине сообщили об эксгумации захоронений советских солдат во Львове
В городе Львов на «Холме славы» началась эксгумация останков советских военных, погибших при освобождении города во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 1 мая сообщило украинское издание «Страна.Ua».
«Производится эксгумация более 220 одиночных и четырех братских могил», — говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что по решению городского совета останки перезахоронят на Голосковском кладбище.
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что во Львове начались работы по переносу мемориала советским воинам «Холм славы». Ожидается, что работы будут идти около двух месяцев. Мемориал является одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины.